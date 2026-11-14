CHS Villach bringt den Wald auf den Teller: Vier Gänge für 70 Gäste

Wie lassen sich junge Menschen für den Lebensraum Wald, nachhaltige Jagd und einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln begeistern? Genau dieser Frage ging das Projekt „Vom Wald auf den Teller“ am CHS Villach nach.

Die Jugendlichen erhielten wertvolle Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Wald, Wild und Mensch und entwickelten ein stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Regionalität und die Herkunft unserer Lebensmittel.

Die Jugendlichen erhielten wertvolle Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Wald, Wild und Mensch und entwickelten ein stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Regionalität und die Herkunft unserer Lebensmittel.

Entwickelt wurde die Idee von Professorin Sandra Walder im Rahmen des Hochschullehrgangs „Lebensmittelwissen“ an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Gemeinsam mit Kollegin Kathrin Reiner setzte sie das Vorhaben mit der Klasse 3BHW in die Tat um.

Gamsbock zerwirkt und Wildkräuter auf den Ossiacher Tauern gesammelt

Den Auftakt bildete eine Exkursion in die Waldschule WILDLIVE der Österreichischen Bundesforste auf den Ossiacher Tauern. Gemeinsam mit Waldpädagoge Martin Pesserer erkundeten die Jugendlichen den Lebensraum Wald und beschäftigten sich mit Biodiversität, Wildverbiss, nachhaltiger Jagd sowie heimischer Pflanzenkunde. Ein besonderes Erlebnis war dabei das fachgerechte Zerwirken eines Gamsbocks, wodurch die Schüler direkte Einblicke in die Gewinnung von Wildbret und den respektvollen Umgang mit dem Tier erhielten, heißt es in einer Aussendung. Zusätzlich sammelten sie Wildkräuter wie Rossminze, Beifuß und Schafgarbe, die später in der Schulküche verarbeitet wurden.

Vier-Gänge-Wildmenü für rund 70 geladene Gäste

Im anschließenden Praxisunterricht setzten die Jugendlichen ihr Wissen kulinarisch um – mit Fokus auf heimisches Wildbret, saisonale Zutaten und regionale Wertschätzung. Den Höhepunkt bildete ein festlicher Abend am CHS Villach vor rund 70 geladenen Gästen, darunter Eltern, Wirtschaftsvertreter sowie Ehrengäste wie Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald und Sandra Käfer vom Genussland Kärnten. Die Schüler servierten ein eigens entwickeltes Vier-Gänge-Menü samt abgestimmter Getränkebegleitung. Die Zutaten stammten aus der Region: Wildbret von den Österreichischen Bundesforsten, Produkte von Genussland Kärnten und Gartengemüse Daniel Winter sowie Honig und Oxymel der Imkerei Plamenig und Weine vom Weingut Köck. Von der Tischdekoration bis zum professionellen Service zog sich das Thema Wald und Wild durch den gesamten Abend.

Theorie und Praxis für mehr Bewusstsein verbunden

Das Projekt verband theoretisches Wissen mit greifbaren Erfahrungen. Die Jugendlichen erhielten wertvolle Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Wald, Wild und Mensch und entwickelten ein stärkeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Regionalität und die Herkunft unserer Lebensmittel, wird betont.