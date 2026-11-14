Tore-Krimi in Villach: „Adler“ ringen Milano im Penaltyschießen nieder

Nach der bitteren Derby-Pleite und turbulenten Tagen abseits des Eises wollte der EC iDM Wärmepumpen VSV vor heimischem Publikum sofort ein Zeichen setzen, erwischte aber einen denkbar schlechten Start. Doch es folgte eine leidenschaftliche Aufholjagd.

Doppelschlag der Gäste im ersten Drittel

Innerhalb von nur rund anderthalb Minuten schlugen die Gäste aus Italien gleich doppelt zu: Erst brachte Michael Dal Colle den HC Milano in der 6. Spielminute (05:10) in Führung, ehe Blake McLaughlin nur kurz darauf (06:44) auf 0:2 erhöhte. Für die Adler bedeutet der frühe Rückstand jetzt eine Mammutaufgabe, um die Negativserie von zuletzt drei Niederlagen in Folge doch noch abzuwenden. Zwar bemühten sich die Kärntner in der Folge und fanden durch Metzler (14.) auch eine Topchance vor, doch ein Tor wollte nicht gelingen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer blieb für den Mittelabschnitt: Nach einer späten Strafe gegen Mailands Chad Pietroniro (19.) startete Blau-Weiß in Überzahl ins zweite Drittel.

„Adler“ begannen Aufholjagd

Mit einem Paukenschlag meldeten sich die Adler aus der Kabine zurück: Nur elf Sekunden nach Wiederbeginn (20:11) nutzte Elias Jeronimo Wallenta das aus dem ersten Abschnitt mitgenommene Powerplay zum wichtigen 1:2-Anschlusstreffer. Als Felix Maxa in der 25. Minute (24:20) tatsächlich den 2:2-Ausgleich erzielte, schien die Partie eine Wendung zu nehmen. Doch die Freude währte nur 25 Sekunden: Quasi im Gegenzug stellte Blake McLaughlin mit seinem zweiten Treffer des Abends (24:45) wieder auf 2:3 für die Italiener. Kurz vor der zweiten Sirene erhöhte Dante Hannoun (37:24) schließlich auf 2:4.

Tore-Festival in der Villacher Stadthalle

Im Schlussdrittel ging es besonders heiß her: Erst brachte Linus Andersson den VSV im Powerplay per Nachschuss wieder auf 3:4 heran, doch Nick Saracino stellte wenig später für Mailand auf 3:5. Wer jetzt dachte, die Partie sei gelaufen, täuschte sich gewaltig: Ryan Sproul hämmerte die Scheibe in Überzahl sehenswert ins Kreuzeck zum 4:5 – und in der 55. Minute ließ John Hughes aus spitzem Winkel mit dem 5:5-Ausgleich endgültig die Halle beben. Auch in der anschließenden fünfminütigen Overtime fiel trotz aller Spannung kein weiterer Treffer – somit muss nun das Penaltyschießen darüber entscheiden, ob der Zusatzpunkt in Villach bleibt oder nach Mailand wandert.

„Adler“ gewinnen im Penaltyschießen

Weil auch in der anschließenden fünfminütigen Overtime kein weiterer Treffer fiel, musste schließlich das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Dort behielten die Blau-Weißen die besseren Nerven, sicherten sich den 6:5-Heimerfolg nach Penaltyschießen und beendeten damit ihre Negativserie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 19:42 Uhr aktualisiert