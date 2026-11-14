Eggerloch von der Couch aus erkunden: Naturpark Dobratsch setzt auf neue VR-Brillen

Der Naturpark Dobratsch setzt jetzt auf neue 360°-VR-Brillen mit denen man das Eggerloch auch von zu Hause aus erkunden kann.

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, fand im Paracelsussaal in Villach der Vortrag „Die Höhlen des Naturparks“ statt. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, tiefer in die unterirdische Welt des Naturparks Dobratsch einzutauchen. Neben spannenden Einblicken in die heimischen Höhlen sorgte vor allem eine technische Neuerung für Aufmerksamkeit: Mit neuen 360°-VR-Brillen lässt sich das Eggerloch ab sofort realitätsnah und bequem von zu Hause aus erkunden, heißt es in einer Aussendung.

Moderne und digitale Werkzeuge

Bei der Veranstaltung präsentierte der Naturpark moderne digitale Werkzeuge, die künftig sowohl die wissenschaftliche Forschung als auch die Wissensvermittlung unterstützen sollen. Auf besonderes Interesse stießen dabei die neuen 360°-VR-Brillen, die einen virtuellen Besuch im Eggerloch ermöglichen. Wenn man eine eigene VR-Brille besitzt, kann man also die 360°-VR-Höhlentour ab sofort direkt über die Homepage des Naturparks abrufen und das unterirdische Naturdenkmal in vollem Rundumblick erleben.

Naturpark bietet VR-Touren an

Wer keine eigene Technik daheim hat oder das Erlebnis lieber gemeinsam mit anderen ausprobieren möchte, hat ebenfalls die Möglichkeit dazu: Der Naturpark Dobratsch bietet die VR-Touren künftig nach Voranmeldung auch für Kleingruppen an. Da insgesamt acht VR-Brillen zur Verfügung stehen, können Gruppen mit maximal 16 Personen an einer solchen virtuellen Führung teilnehmen, heißt es weiter.