„Lebenslanges Lernen hält fit“: Kärnten stärkt Erwachsenenbildung

Macht uns lebenslanges Lernen tatsächlich gesund? Genau dieser Frage ging man am vergangenen Mittwoch beim Tag der Erwachsenenbildung des Landes Kärnten in Villach-Land nach.

"Bildung bringt Menschen zusammen. Ein Kurs an einer Bildungseinrichtung ist immer auch ein Ort der Begegnung. Er wirkt Einsamkeit entgegen,stärkt das Selbstvertrauen und gibt dem Alltag Struktur und Sinn", betonte Landesrat Peter Reichmann.

"Bildung bringt Menschen zusammen. Ein Kurs an einer Bildungseinrichtung ist immer auch ein Ort der Begegnung. Er wirkt Einsamkeit entgegen,stärkt das Selbstvertrauen und gibt dem Alltag Struktur und Sinn", betonte Landesrat Peter Reichmann.

Bildungslandesrat Peter Reichmann zeigte sich überzeugt: Wer aktiv bleibt und Neues lernt, bleibt nicht nur geistig beweglicher, sondern gewinnt auch an Selbstbewusstsein, stärkt seine psychische Widerstandskraft und trifft nachweislich gesündere Entscheidungen im Alltag, heißt es in einer Aussendung.

Ort der Begegnung gegen Einsamkeit

Neben dem reinen Wissenserwerb spielt vor allem das Miteinander eine große Rolle. „Bildung bringt Menschen zusammen. Ein Kurs an einer Bildungseinrichtung ist immer auch ein Ort der Begegnung. Er wirkt Einsamkeit entgegen,stärkt das Selbstvertrauen und gibt dem Alltag Struktur und Sinn“, betonte Reichmann.

Kostenloser Pflichtschulabschluss und finanzielle Unterstützung

Das Land Kärnten setzt auf einen niederschwelligen Zugang – unabhängig von Alter, Herkunft oder bisherigem Bildungsweg. Im Fokus stehen Basisbildung und Abschluss: Gefördert werden Kurse für Lesen, Schreiben, Rechnen und digitale Kompetenzen sowie die Möglichkeit, den Pflichtschulabschluss kostenlos nachzuholen. Sowie auch Beratung und Zuschüsse: Das Land unterstützt unabhängige Bildungsberatung, barrierefreie Angebote und greift Berufstätigen über die Kärntner Arbeitnehmerförderung unter bestimmten Voraussetzungen auch finanziell bei Aus- und Weiterbildungen unter die Arme.

Bildung und Gesundheit sollen enger zusammenrücken

Für Reichmann steht fest, dass künftig eine noch stärkere Verbindung zwischen Bildungs- und Gesundheitssystemen nötig ist. „Bildung ist schlichtweg die beste Medizin, die ganz ohne Rezept auskommt – und deren einzige Nebenwirkung wachsende Neugierde ist“, erklärte der Landesrat und dankte allen Engagierten in diesem Bereich. Fachliche Impulse lieferten beim Aktionstag in Villach-Land zudem Monika Kil von der Universität Krems mit einem Vortrag über den Nutzen der Erwachsenenbildung sowie Fitnesscoach und Gesundheitstrainer Matthias Schantl, der nach der Vorstellung dreier Kärntner Gesundheitsbildungseinrichtungen über sein „LLL-Prinzip: Lange Leicht Leben“ sprach.