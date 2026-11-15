Feuerwehr rettete Frau und Sohn (11) aus verrauchter Wohnung in Paternion

Am Sonntagmorgen vor vier Uhr hatte eine 32-jährige Bewohnerin begonnen, auf ihrem Herd eine Mahlzeit zu erhitzen, war dabei jedoch wieder eingeschlafen. Als der Rauchmelder gegen 4:10 Uhr anschlug, hörte dies eine 44-jährige Nachbarin und setzte umgehend einen Notruf ab.

Frau und Sohn aus Wohnung befreit

Die daraufhin ausgerückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Paternion sowie Feistritz an der Drau verschafften sich kurz darauf Zutritt zu den stark verrauchten Räumlichkeiten. Dort brachten sie sowohl die 32-Jährige als auch deren elfjährigen Sohn ins Freie.

Verdacht einer Rauchgasvergiftung

Wie Beamte der Landespolizeidirektion Kärnten mitteilten wurden beide Personen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Nachdem die betroffene Wohnung gelüftet worden war, konnte Entwarnung gegeben werden, da kein Sachschaden entstanden war.