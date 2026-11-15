Tiervermittlung in Villach: Diese Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Auch in dieser Woche suchen zahlreiche Vierbeiner des Kärntner Tierschutzvereins Villach ein neues Zuhause.

Der im Mai 2024 geborene Appenzeller-Berner-Sennenhund-Mischlingsrüde Buddy braucht hundeerfahrene Menschen ohne Kinder. Während er Fremden anfangs distanziert begegnet, zeigt er sich nach dem Kennenlernen verspielt, lernwillig und offen für Neues. Er liebt Spaziergänge und verträgt sich gut mit anderen Hunden.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Buddy

Kira, die Einzelprinzessin

Die menschenbezogene, kastrierte Rottweiler-Hündin Kira wurde im Juli 2020 geboren und genießt ausgiebige Kuschelstunden, den Garten sowie ihren Hundepool an heißen Tagen. Da sie nur bedingt mit anderen Hunden verträglich ist, möchte sie lieber Einzelprinzessin bei hundeerfahrenen Haltern mit eingezäuntem Garten sein.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Kira

Ruhiges Zuhause für Stevens

Der etwa zwölf Jahre alte, kastrierte schwarze Europäisch-Kurzhaar-Kater Cat Stevens braucht ein ruhiges Zuhause mit geduldigen Menschen, da er Zeit benötigt, um sich streicheln zu lassen. Er versteht sich gut mit anderen Katzen und benötigt unbedingt Freigang, um in der Sonne zu liegen.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Stevens

Mimi und Susi

Gemeinsam suchen die schwarze Katze Susi (geboren circa 2022) und die braun getigerte Mimi (geboren circa 2024) nach einem ruhigen Heim mit Freigang. Mit etwas Geduld legen die beiden anfangs zurückhaltenden Tiere ihre Scheu ab und zeigen sich sehr liebevoll.

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Susi

©KÄRNTNER TIERSCHUTZVEREIN VILLACH Mimi

Degu im Doppelpack

Zwei aktive und neugierige Degu-Weibchen (geboren 2022 und 2025) warten ebenfalls auf ein artgerechtes Zuhause. Weil die intelligenten Nager nicht alleine gehalten werden dürfen, werden sie nur gemeinsam oder zu einem bereits vorhandenen Artgenossen vermittelt.