Kindertheater in Villach: Vier Stücke für die kalte Jahreszeit

In den kommenden Wochen stehen in Villach vier Theaterproduktionen für Kinder und Familien auf dem Programm.

Den Auftakt macht am 24. November die „schallundrauch agency“ mit dem Stück „Fledermäuse“. Darin geht es für Kinder ab vier Jahren um die Frage, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, und welche Verbindung es zu Johann Strauss gibt.

©Theresa Pewal Den Auftakt macht „Fledermäuse“.

10 und 16 Uhr

Am darauffolgenden Tag, dem 25. November, richtet sich das Toihaus Theater mit „Sanfte Steine“ an die Jüngsten ab einem Jahr und verbindet Bewegung, Klang und Stein. Am 26. November beschäftigt sich das Ensemble Materialschichten in der Produktion „Grow out / Herauswachsen“ für ein Publikum ab sieben Jahren damit, wie Männlichkeit neu gedacht werden kann. Die drei Vorstellungen werden jeweils um 10 Uhr sowie um 16 Uhr im Bambergsaal in Villach gezeigt.

Weitere Veranstaltungen

Neben den Abo-Vorstellungen wird am Sonntag, dem 6. Dezember, im Congress Center Villach das Familienstück „Eine Weihnachtsgeschichte“ aufgeführt, bei dem es sich um eine Musicalfassung des Klassikers von Charles Dickens handelt. Eintrittskarten für die Veranstaltungen sind online unter oeticket sowie in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.