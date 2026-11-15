Schon wieder Hörner-Attacke: Krampus (24) bei Lauf in Villach verletzt 

Schon wieder wurde ein Krampus während eines Laufes an den Hörnern gepackt und dabei verletzt - dieses Mal in Villach.

Schon wieder wurde ein Krampus während eines Laufes an den Hörnern gepackt und dabei verletzt - dieses Mal in Villach.

Trotz eindringlicher Appelle vor Beginn der Krampussaison kam es in Kärnten zum nächsten Vorfall: Für einen 24 Jahre alten Teilnehmer aus Villach endete der Krampuslauf am Wasenboden in Villach-Seebach im Krankenhaus. Ein bisher unbekannter Täter zog dem als Krampus verkleideten Mann an den Hörnern seiner Maske, dass dieser Verletzungen erlitt. Die Rettung brachte den 24-Jährigen zur weiteren Versorgung in das Landeskrankenhaus (LKH) Villach. Die Polizei ermittelt nun, um den Täter auszuforschen.

Kein Einzelfall: Erst kürzlich landete 16-Jähriger im Spital

Der Vorfall in Villach-Seebach reiht sich mittlerweile in eine Serie von Vorfällen ein, über die 5 Minuten bereits berichtete. Erst Anfang November – unmittelbar zum Auftakt der heurigen Saison – traf es einen 16-jährigen Läufer der „Trebesinger Teufel“ bei einem Umzug in Arnoldstein. Auch ihm wurde von einem Unbekannten an den Hörnern gezogen. Der Jugendliche klagte über Schwindel und Nackenschmerzen, im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte eine Zerrung und Prellung im Genick. Auch im vergangenen Jahr kam es zu einigen Vorfällen.