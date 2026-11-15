„Adler“ feiern nächsten Heimerfolg gegen Ungarn

Schlag auf Schlag ging es für die Villacher Adler weiter: Nach dem gestrigen 6:5-Krimi gegen Mailand wartete heute ab 18 Uhr mit Fehérvár AV19 der nächste Prüfstein in der Stadthalle.

Nur einen Tag nach dem 6:5-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen den Hockey Milano RossoBlu stand heute um 18 Uhr das nächste Heimspiel auf dem Programm. Gegner in der Villacher Stadthalle war Hydro Fehérvár AV19. In einer abwechslungsreichen Partie behielten die Blau-Weißen dank eines starken Schlussdrittels die Oberhand.

Doppelpacks von Andersson und Wallenta

Zwar brachte Linus Andersson die Adler in der achten Spielminute in Führung, doch die Ungarn drehten das Spiel bis zur ersten Pause durch Tore von Cyr (15.) und MacPherson (19.) auf 1:2.Im Mittelabschnitt schlugen die Villacher durch Elias Wallenta (22.) und Simon Larochelle (24.) schnell zurück, ehe Farren für Fehérvár zum 3:3 ausglich (28.).

©5 Minuten | Nach dem gestrigen 6:5-Krimi gegen Mailand wartete heute ab 18 Uhr mit Fehérvár AV19 der nächste Prüfstein in der Stadthalle.

Vier VSV-Treffer entscheiden das Schlussdrittel

In den letzten 20 Minuten zündete der VSV dann den Turbo: Maximilian Rebernig (42.), erneut Andersson (46.) sowie Wallenta mit seinem zweiten Treffer (54.) und Julian Raspotnig (56.) stellten die Weichen endgültig auf Heimsieg. Die späten Gegentreffer durch Erdely (55.) und Mihalik (60.) änderten nichts mehr an den verdienten drei Punkten, mit denen sich die Villacher in der Tabelle von den Ungarn absetzen und zugleich für die 0:1-Niederlage vom September revanchieren.

©5 Minuten | In einer abwechslungsreichen Partie behielten die Blau-Weißen dank eines starken Schlussdrittels die Oberhand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 21:11 Uhr aktualisiert