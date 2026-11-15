Nach Übergriffen bei Krampuslauf in Villach: „Schlichtweg beschämend“

Eigentlich lockte der 5. Familiennachmittag der „Manhattan Teifeln“ zahlreiche Familien an den Villacher Wasenboden. Doch zwei Übergriffe auf Läufer trübten das Fest – nun reagieren sie mit deutlichen Worten.

Im Zuge eines Krampuslaufes in Villach-Seebach wurde ein Krampus an den Hörnern gezogen und dabei verletzt.

Im Zuge eines Krampuslaufes in Villach-Seebach wurde ein Krampus an den Hörnern gezogen und dabei verletzt.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, kam es beim Krampuslauf am Wasenboden in Villach-Seebach zu einem Vorfall. Ein Unbekannter packte einen 24-Jährigen an den Hörnern. Der junge Villacher landete daraufhin im Krankenhaus. Zudem soll auch noch ein zweiter jugendlicher Krampus leicht verletzt worden sein, konnte aber in die Obhut seiner Eltern übergeben werden.

„Hinter jeder Maske steckt ein Mensch“

Bei den Veranstaltern sorgen die Attacken für Fassungslosigkeit. Obfrau Katharina Hausmann verurteilt die Übergriffe aufs Schärfste: „Hinter jeder Maske steckt ein Mensch, und bei unserer Gruppe sogar Kinder! Solche Übergriffe sind durch nichts zu rechtfertigen. Wir haben dafür null Toleranz und werden derartiges Verhalten niemals akzeptieren!“

„Kein Kavaliersdelikt“

Mitglied des Organisationsteams Gemeinderat Christopher Slug-Lindner zeigt null Verständnis: „Es ist traurig und beschämend, dass sich manche Erwachsene und Jugendliche Gäste nicht benehmen können! Unter den Masken stecken auch Kinder und Jugendliche. Wer Krampusse angreift, gefährdet ihre Gesundheit. Das ist kein Kavaliersdelikt! Für solche Übergriffe habe ich absolut null Verständnis!“

©zVg. | Am Villacher Wasenboden fand das Krampustreiben der „Manhattan Teifeln“ statt. ©zVg. | Zahlreiche Besucher waren vor Ort. ©zVg. | Doch für zwei Überfalle fand man klare Worte gegen Gewalt.

Dank für die Unterstützung

Trotz der Vorfälle überwiegt bei den „Manhattan Teifeln“ die Dankbarkeit für den Familiennachmittag bei freiem Eintritt. Ihrem verletzten Mitglied wünscht die Gruppe gute Besserung. Gleichzeitig bedankt sich der Verein bei allen Besuchern, den mitwirkenden Brauchtumsgruppen, den Helfern sowie den Unterstützern, heißt es abschließend in einer Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 21:51 Uhr aktualisiert