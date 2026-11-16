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/ ©Montage: Canva & 5 Minuten
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau beim Laufen sowie den Silbersee.
Am 19. Dezember laden Kerstin Gobold-Valls und Isabelle Cramer zum Spendenlauf "Run for good".
Silbersee
16/11/2026
Am 19. Dezember
Menschen

Spendenlauf am Silbersee: „Gemeinsam etwas Positives bewirken“

Run for good: Kurz vor Weihnachten findet ein Spendenlauf zugunsten der Westbahnhoffnung Villach und des Frauenhauses Villach am Silbersee statt. Ob Profi, Hobbyläufer oder Spaziergänger – jeder ist am 19. Dezember willkommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(219 Wörter)
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In Villach wird kurz vor Weihnachten für den guten Zweck gelaufen. Am Samstag, dem 19. Dezember 2026, fällt um 10 Uhr bei der Silbersee Ranch der Startschuss für das Charity-Event „Run for Good“. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Kerstin Gobold-Valls (39) und Isabelle Cramer (32). „Wir leben und laufen in Villach und wollten gerne zur Weihnachtszeit zwei Einrichtungen in genau unserer Heimatstadt Villach unterstützen und hier vor Ort Gutes tun“, erklären die beiden Organisatorinnen. Der Erlös kommt der Westbahnhoffnung Villach sowie dem Frauenhaus Villach zugute. Gespendet wird im Vorfeld direkt an eine oder beide begünstigten Einrichtungen unter dem Verwendungszweck RUN FOR GOOD 2026.

Laufen ohne Zeitdruck

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Wettkampf gibt es bei dieser Veranstaltung kein Startgeld, keine Zeitnehmung und keine Platzierungen. Willkommen ist jeder – egal ob Profi, Hobbyläufer oder Spaziergänger. Etwa 60 Minuten lang drehen die Teilnehmenden im eigenen Tempo ihre Runden auf dem 1,5 Kilometer langen Rundkurs um den Silbersee. Ziel der Initiative ist es, Menschen zu verbinden und gemeinsam etwas Positives in der Region zu bewirken. „Wir haben bereits tolle Partner und Betriebe die uns mit Getränken und Snacks sowie Goodies für die Läufer versorgen“, freuen sich die Veranstalterinnen. Zudem erwartet die Teilnehmenden als Dankeschön eine Tombola mit Sachpreisen.


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