Dackel stürzte über Wasserfall: Tierischer Einsatz in Ossiach

Echte Strapazen hat der kleine Dackel Jonny hinter sich. Er ist am Sonntag im Bereich des Finsterbach-Wasserfall-Rundweges in Ossiach abgestürzt. Die Bergrettung Villach kam ihm zu Hilfe.

Tierische Rettung am Ossiacher See: Beim Finsterbach-Wasserfall-Rundweg im Bezirk Feldkirchen stürzte der kleine Dackel Jonny über einen Wasserfall in steiles, unwegsames Gelände und kam nicht mehr selbstständig zurück. Die Bergrettung Villach seilte sich zu dem Hund ab und brachte ihn sicher wieder nach oben. „Mit nur kleinen Blessuren wurde er wohlbehalten seinen Besitzern übergeben“, erklären die Einsatzkräfte abschließend.