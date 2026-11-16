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/ ©Bergrettung Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Dackel Jonny.
Tierische Rettung: Die Bergretter halfen dem Dackel Jonny.
Ossiach
16/11/2026
Am Sonntag

Dackel stürzte über Wasserfall: Tierischer Einsatz in Ossiach

Echte Strapazen hat der kleine Dackel Jonny hinter sich. Er ist am Sonntag im Bereich des Finsterbach-Wasserfall-Rundweges in Ossiach abgestürzt. Die Bergrettung Villach kam ihm zu Hilfe.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Tierische Rettung am Ossiacher See: Beim Finsterbach-Wasserfall-Rundweg im Bezirk Feldkirchen stürzte der kleine Dackel Jonny über einen Wasserfall in steiles, unwegsames Gelände und kam nicht mehr selbstständig zurück. Die Bergrettung Villach seilte sich zu dem Hund ab und brachte ihn sicher wieder nach oben. „Mit nur kleinen Blessuren wurde er wohlbehalten seinen Besitzern übergeben“, erklären die Einsatzkräfte abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Dackel Jonny.
©Bergrettung Villach |
Zu einem tierischen Einsatz kam es am Sonntag in Ossiach.
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