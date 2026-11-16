Jiu-Jitsu-EM in Rom: Villacher erobert auf Anhieb den dritten Platz

Ein starkes Ausrufezeichen setzte Sambek Arsoev am 28. Oktober in der italienischen Hauptstadt Rom. Der 19-jährige Villacher, der im heimischen „Canis Lupus Sportsclub“ trainiert, trat erstmals bei der Europameisterschaft im Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) an und sicherte sich auf Anhieb den dritten Platz.

Vielseitiger Weg aufs Podest

Seit rund fünf bis sechs Jahren widmet sich Arsoev diesem Sport, nachdem er zuvor bereits im Ringen, Judo und Boxen Erfahrungen gesammelt hatte. Hinter dem Erfolg liegt ein harter Vorbereitungsweg. Dass bei seiner EM-Premiere direkt Edelmetall heraussprang, ließ den Sportler bei der Siegerehrung nach eigenen Angaben sprachlos zurück. Mit der Bronzemedaille im Gepäck sind die nächsten Ziele bereits gesteckt: Nächstes Jahr will Sambek erneut bei der Europameisterschaft antreten und Gold holen, bevor es weiter zur Weltmeisterschaft geht. Um sich europa- und weltweit einen Namen zu machen, hat der Villacher in Rom jedenfalls den ersten großen Grundstein gelegt.