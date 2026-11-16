Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Leser
Auf einem Bild in einem 5min.at Beitrag sind fünf Personen bei der Siegerehrung der European Jiu-Jitsu-Meisterschaft zu sehen.
Sambek Arsoev sicherte sich bei der Europameisterschaft im BJJ den dritten Platz.
Villach
16/11/2026
Europameisterschaft
#goodnews

Jiu-Jitsu-EM in Rom: Villacher erobert auf Anhieb den dritten Platz

Am 28. Oktober sicherte sich ein Villacher in Rom den dritten Platz bei den Europameisterschaften in Brazilian Jiu-Jitsu. Der 19-Jährige strebt weltweiten Erfolg an.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein starkes Ausrufezeichen setzte Sambek Arsoev am 28. Oktober in der italienischen Hauptstadt Rom. Der 19-jährige Villacher, der im heimischen „Canis Lupus Sportsclub“ trainiert, trat erstmals bei der Europameisterschaft im Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) an und sicherte sich auf Anhieb den dritten Platz.

Vielseitiger Weg aufs Podest

Seit rund fünf bis sechs Jahren widmet sich Arsoev diesem Sport, nachdem er zuvor bereits im Ringen, Judo und Boxen Erfahrungen gesammelt hatte. Hinter dem Erfolg liegt ein harter Vorbereitungsweg. Dass bei seiner EM-Premiere direkt Edelmetall heraussprang, ließ den Sportler bei der Siegerehrung nach eigenen Angaben sprachlos zurück. Mit der Bronzemedaille im Gepäck sind die nächsten Ziele bereits gesteckt: Nächstes Jahr will Sambek erneut bei der Europameisterschaft antreten und Gold holen, bevor es weiter zur Weltmeisterschaft geht. Um sich europa- und weltweit einen Namen zu machen, hat der Villacher in Rom jedenfalls den ersten großen Grundstein gelegt.

Auf einem Foto in einem 5min.at Beitrag ist Sambek Arsoev zu sehen bei den European Jiu-Jitsu Meisterschaften.
©Leser |
Der 19-jährige Villacher Sambek Arsoev mit seiner gewonnenen EM-Bronzemedaille in Rom.
Jiu-Jitsu-EM in Rom: Villacher erobert auf Anhieb den dritten Platz
©Leser |
Seine Grundlagen holt sich der 19-Jährige im heimischen „Canis Lupus Sportsclub“ in Villach.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at