Krampusgruppe überrascht Matthias (7) zum Geburtstag

Eine besondere Überraschung gab es für Matthias (7) beim Krampus- und Perchtenlauf in Fürnitz. Dem kleinen Brauchtumsfan wurde zu seinem Geburtstag nämlich ein unerwartetes Geschenk überreicht.

Der siebenjährige Matthias wandte sich im Vorfeld des Krampuslaufes mit einer Frage an Annabelle Hattenberger, Gründungsmitglied der „Teifls Gfrasta“: „Er saß bei mir zum Haareschneiden und fragte mich dabei, ob er als kleiner Krampus neben dem Engel mitlaufen darf.“ Diese Bitte konnte die Gruppe dem Buben natürlich nicht abschlagen. Schon gar nicht an seinem Geburtstag.

Besondere Überraschung

Zudem hatte Hattenberger gemeinsam mit Obmann Dominik Gregori noch eine besondere Überraschung für den kleinen Brauchtumsfan parat: Im Anschluss an den Lauf baten sie Matthias vor das Publikum und überreichten ihm ein Geschenk. Dieses wurde auch direkt ausgepackt und sorgte für freudestrahlende Kinderaugen. Hattenberger erklärte ihm vor versammelter Mannschaft: „Nachdem Brauchtum gelebt gehört und wir Nachwuchs brauchen – weil auch wir irgendwann einmal zu alt dafür sind –, bekommst du von uns deine erste Kinderkrampusmaske.“ Dafür erhielten sie kräftigen Applaus.