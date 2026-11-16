„Oh mein Gott!“: Neuebuehnevillach zeigt Stück über verzweifelten Gott

Bis zum 16. Januar 2027 ist es möglich das Stück von Autorin Anat Gov im Villacher Theater zu sehen. Für die Regie und den Raum ist Intendant Michael Weger verantwortlich, der gleichzeitig neben Isabella Weger auf der Bühne steht. Die Handlung beginnt mit einem mysteriösen Anruf bei der Psychologin Ela: Ein völlig verzweifelter Mann besteht darauf, sie noch am selben Abend aufzusuchen. Schnell stellt sich heraus, dass kein Geringerer als Gott persönlich vor ihr sitzt. Da dieser in einer tiefen Depression steckt und seinem Leben sowie seinem Werk ein Ende setzen möchte, bleibt der Therapeutin genau eine Stunde Zeit, um ihren inneren Konflikt zu überwinden, seine Pläne zu ändern und die Welt zu retten.

Zuhören statt schneller Antworten

Mit viel Witz regt die Autorin dazu an, den Glauben an sich selbst zu hinterfragen. Michael Weger sagt zu dem Werk: „Ich halte „Oh mein Gott!“ für eines der wichtigsten Stücke der Gegenwart. Es ist zugleich berührend und lehrreich und eine wunderschöne Begegnung mit Gott und dem eigenen Glauben.“ Isabella Weger schätzt an dem Stück vor allem, dass Zuhören, Nachfragen und Verstehen wichtiger werden als schnelle Antworten. Für die beiden Darsteller ist es ein gemeinsames Heimspiel in Villach. Michael Weger leitet die „neuebuehnevillach“ seit dem Jahr 2001 als Intendant und ist zudem als Autor, Regisseur und Schauspieler tätig. Isabella Weger studierte selbst Psychologie sowie Schauspiel am Kärntner Landeskonservatorium und stand in der Vergangenheit bereits mehrfach in Villach auf der Bühne, zuletzt unter anderem in den Stücken „Eine giftige Affäre“ oder „Würde“.

Karten für die neuebuehne

Karten für die Vorstellungen sind gebührenfrei direkt im Büro der Bühne, online unter www.neuebuehnevillach.at sowie bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Ob es Ela am Ende tatsächlich gelingt, den Schöpfer auf der Therapie-Couch umzustimmen, erfahren die Besucher ab Ende November in der Villacher Innenstadt.