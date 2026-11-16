16 Tage gegen Gewalt an Frauen: Das ist in Villach geplant

Ab dem 25. November beteiligt sich die Stadt Villach an den „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“. Geplant sind eine Installation am Eislaufplatz, ein Lichtermarsch sowie eine Ausstellung im Rathaus. Auftakt ist am 24. November.

Ein Thema, das die Lebensrealität vieler Frauen betrifft: ab dem 25. November beginnen weltweit die 16 Tage gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. „An diesem Tag setzt die Stadt mit einer Installation auf dem Eislaufplatz heuer ein Zeichen im öffentlichen Raum. Wir machen ein gesellschaftliches Problem sichtbar, durchbrechen die alltägliche Wahrnehmung und rücken die erschreckende Realität von Gewalt an Frauen ins Bewusstsein“, erklärt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Es wird deutlich gemacht, dass Frauen auf der ganzen Welt nach wie vor Gewaltverbrechen ausgesetzt sind.

Ausstellung im Rathaus

Begleitet werden die 16 Tage von der Rathaus-Ausstellung „Zuckerbrot und Peitsche“. Laut Frauenbeauftragter Alisa Herzog beleuchtet sie psychische, soziale, sexualisierte sowie ökonomische Gewalt – die oft im eigenen Zuhause stattfindet – und informiert über Hilfsstellen. Zum Auftakt lädt das Frauenbüro bereits am 24. November zu einem kostenlosen Kinoabend ein, gefolgt vom Lichtermarsch des Soroptimist Clubs Villach am 25. November. „Die Teilnahme an allen Veranstaltungen, insbesondere am Lichtermarsch, ist ein Ausdruck der Solidarität und zeigt, dass sich etwas ändern muss“, betont Frauenreferentin Sandriesser.

Aktionstage DI, 24. November: Kinoabend „Promising Young Woman“, 18 Uhr, Stadtkino Anmeldung: villach.at/frauenkino

Kinoabend „Promising Young Woman“, 18 Uhr, Stadtkino Anmeldung: villach.at/frauenkino MI, 25. November: Lichtermarsch, 17 Uhr, Treffpunkt: Evangelische Kirche, Stadtpark

Lichtermarsch, 17 Uhr, Treffpunkt: Evangelische Kirche, Stadtpark MI, 25. November bis 10. Dezember: Ausstellung Zuckerbrot und Peitsche, Rathaus

Ausstellung Zuckerbrot und Peitsche, Rathaus Alle Infos und Beginnzeiten: www.villach.at/frauen