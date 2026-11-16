Chancen auf Jobs und Praktika: So sah der 15. Career Day an der KTS aus
Am 12. November ging an der KTS Villach der 15. Career Day über die Bühne. An 36 Messeständen informierten Unternehmen und Hochschulen über Jobs, Praktika und Bildungswege.
Am 12. November fand erneut der Career Day an der Kärntner Tourismusschule statt. Bereits zum 15. Mal waren zahlreiche Absolventen und Absolventinnen als Aussteller:innen an ihre Schule. An 36 Messeständen informierten Hotels, internationale Unternehmen, Reiseveranstalter sowie Hochschulen über Jobs, Praktika und Bildungswege. Die Schülerinnen und Schüler nutzten den Tag, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, Informationen einzuholen und direkt mit Personalverantwortlichen zu sprechen. Ein Dank ging an alle Ausstellerinnen und Aussteller, Vortragenden sowie die Klasse 5BT für die Gesamtkoordination und das Projektmanagement.