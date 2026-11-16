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/ ©KTS Villach
Auf einem Foto von 5min.at ist ein Gruppenbild der Teilnehmer am Career Day 2026 an der KTS Villach zu sehen.
Neben den 36 Messeständen gaben auch Vortragende spannende Einblicke in die Berufswelt.
Villach
16/11/2026
Karrierechancen

Chancen auf Jobs und Praktika: So sah der 15. Career Day an der KTS aus

Am 12. November ging an der KTS Villach der 15. Career Day über die Bühne. An 36 Messeständen informierten Unternehmen und Hochschulen über Jobs, Praktika und Bildungswege.

von Lidia Sokolova Das Foto auf www.5min.at zeigt Lidia Sokolova, Redakteurin für die 5 Minuten Redaktion Abteilung Kärnten.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Am 12. November fand erneut der Career Day an der Kärntner Tourismusschule statt. Bereits zum 15. Mal waren zahlreiche Absolventen und Absolventinnen als Aussteller:innen an ihre Schule. An 36 Messeständen informierten Hotels, internationale Unternehmen, Reiseveranstalter sowie Hochschulen über Jobs, Praktika und Bildungswege. Die Schülerinnen und Schüler nutzten den Tag, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, Informationen einzuholen und direkt mit Personalverantwortlichen zu sprechen. Ein Dank ging an alle Ausstellerinnen und Aussteller, Vortragenden sowie die Klasse 5BT für die Gesamtkoordination und das Projektmanagement.

Chancen auf Jobs und Praktika: So sah der 15. Career Day an der KTS aus
©KTS Villach |
Bereits zum 15. Mal ging an der Kärntner Tourismusschule der große Career Day über die Bühne.
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