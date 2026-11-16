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/ ©Philipp Themeßl
Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher am Wernberger Advent.
Zahlreiche Aussteller aus der Region, Musik sowie der Nikolaus sorgen beim „Wernberger Advent“ für vorweihnachtliche Stimmung.
Wernberg
16/11/2026
Am 28. November
#goodnews

Musik, Brauchtum und 30 Aussteller: Das bietet der Wernberger Advent

Die Gemeinde Wernberg lädt am Samstag, dem 28. November 2026, wieder zum traditionellen „Wernberger Advent“ auf den Gemeindevorplatz ein. Dort erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Vor dem Gemeindeamt wird es weihnachtlich: Wenn am Samstag, dem 28. November 2026, der „Wernberger Advent“ stattfindet, präsentieren rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region ihre Waren. Der Christkindlmarkt öffnet bereits um 13 Uhr seine Pforten. Zwei Stunden später, um 15 Uhr, nimmt Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) die offizielle Eröffnung vor. Als besondere Geste schenkt sie allen Gästen ein kostenloses Heißgetränk aus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Bürgermeisterin Heißgetränke ausschenkt.
©Philipp Themeßl
Bürgermeisterin Doris Liposchek freut sich auf viele herzliche Begegnungen.

Musikprogramm

Für die musikalische Umrahmung sorgen die Formation „Swing Train“ und die Jagdhornbläsergruppe Landskron. Zudem lockt eine Verlosung mit zahlreichen Sachpreisen der Standbetreiber. Die Einnahmen daraus fließen direkt in ein soziales Projekt innerhalb der Gemeinde.

Besuch des Nikolaus

Ab 17 Uhr rückt dann das Brauchtum in den Mittelpunkt. Nach der Segnung des Christbaums und dem feierlichen Entzünden der Lichter schaut der Nikolaus vorbei. Er hat für die jungen Gäste kleine Geschenke im Gepäck.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher am Wernberger Advent.
©Philipp Themeßl
Der Adventmarkt findet auf dem Gemeindevorplatz statt.
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