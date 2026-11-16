EC VSV: Vertrag mit Hutchison einvernehmlich aufgelöst

Der EC iDM Wärmepumpen VSV gab bekannt, dass der bestehende Vertrag mit Nick Hutchison heute einvernehmlich aufgelöst wurde.

Während kürzlich ein Sanierungsverfahren über die EC VSV GmbH eröffnet wurde, 5 Minuten hat ausführlich berichtet, konnte wohl nun für die seit längerem andauernde Situation mit Nick Hutchison eine Lösung gefunden werden.

Rätselraten um Hutchison

Wie berichtet, sorgte das Abtauchten des Spielers für Rätselraten. Der US-Amerikaner kündigte im April bereits an, nicht mehr nach Villach zurückkehren zu wollen. Berichten zufolge hörte man nichts von ihm. Trotz gültigen Vertrags bis 2027 herrschte Funkstille. Dann hieß es im Juni, dass man mit Hutchisons Agenten in Kontakt bezüglich einer Vertragsauflösung stehe.

Einvernehmliche Vertragsauflösung

Nun teilt der Verein am heutigen Montagnachmittag in einer Aussendung mit: „Der EC iDM Wärmepumpen VSV gibt bekannt, dass der bestehende Vertrag mit Nick Hutchison heute einvernehmlich aufgelöst wurde. Der VSV bedankt sich bei Nick Hutchison für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 16:02 Uhr aktualisiert