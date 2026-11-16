Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©VSV
Ein Bild auf 5min.at zeigt Stürmer Nick Hutchison.
Der Vertrag mit Nick Hutchison wurde einvernehmlich aufgelöst
Villach
16/11/2026
Eishockey

EC VSV: Vertrag mit Hutchison einvernehmlich aufgelöst

Der EC iDM Wärmepumpen VSV gab bekannt, dass der bestehende Vertrag mit Nick Hutchison heute einvernehmlich aufgelöst wurde.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Während kürzlich ein Sanierungsverfahren über die EC VSV GmbH eröffnet wurde, 5 Minuten hat ausführlich berichtet, konnte wohl nun für die seit längerem andauernde Situation mit Nick Hutchison eine Lösung gefunden werden.

Rätselraten um Hutchison

Wie berichtet, sorgte das Abtauchten des Spielers für Rätselraten. Der US-Amerikaner kündigte im April bereits an, nicht mehr nach Villach zurückkehren zu wollen. Berichten zufolge hörte man nichts von ihm. Trotz gültigen Vertrags bis 2027 herrschte Funkstille. Dann hieß es im Juni, dass man mit Hutchisons Agenten in Kontakt bezüglich einer Vertragsauflösung stehe.

Einvernehmliche Vertragsauflösung

Nun teilt der Verein am heutigen Montagnachmittag in einer Aussendung mit: „Der EC iDM Wärmepumpen VSV gibt bekannt, dass der bestehende Vertrag mit Nick Hutchison heute einvernehmlich aufgelöst wurde. Der VSV bedankt sich bei Nick Hutchison für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 16:02 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at