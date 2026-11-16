„Es ist ein Freudentag“: Neue Eishalle in Villach feierlich eröffnet

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist es vollbracht: Die zweite Eishalle in Villach wurde heute feierlich eröffnet. Zur Eröffnung am Nachmittag kamen auch Vizekanzler Andreas Babler und Landeshauptmann Daniel Fellner.

In der Werthenaustraße ging am heutigen Montag, dem 16. November 2026, ein großes Bauprojekt zu Ende. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde die zweite Eishalle der Stadt Villach feierlich eröffnet.

Zweite Eishalle nach eineinhalb Jahren Bauzeit fertig

Los ging es bereits um 15.15 Uhr mit einer Führung durch den Hallenkomplex, bei der die neue Eishalle sowie die neue Business Lounge gezeigt wurden. Die eigentlichen Eröffnungsfeierlichkeiten begannen um 16 Uhr, zahlreiche Gäste waren vor Ort – sowie auch 5 Minuten. Gegen 17 Uhr folgten das offizielle Eröffnungsfoto und ein gemeinsamer Puck-Drop auf der Eisfläche.

Prominente Gäste aus Politik und Sport

Zur feierlichen Eröffnung in der Draustadt reisten bekannte Vertreter aus Bundes-, Landes- und Stadtpolitik sowie dem Eishockeysport an. Neben Vizekanzler Andreas Babler und Landeshauptmann Daniel Fellner waren auch Bürgermeister Günther Albel, ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann sowie die Stadträte Erwin Baumann, Christian Pober und Harald Sobe vor Ort. Die Moderation übernahm Martina Klementin.

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist es vollbracht: Die zweite Eishalle in Villach wurde heute feierlich eröffnet.

„Es ist ein Freudentag“: Emotionale Worte bei Eröffnung

Für die Klagenfurterin Mag. Yasmin Sarina Stepina war die Eröffnung ein ganz besonderer Moment. „Es ist ein Freudentag“, betonte sie emotional und erinnerte daran, dass vor 25 Jahren in Villach ihr erstes Nationalteamspiel stattfand. Heute wieder hier zu stehen, löse ein echtes Gänsehautgefühl aus. Das neue Bundesleistungszentrum bezeichnete sie als einen Ort, um einen Traum zu leben.

Albel: „Etwas ganz Besonderes ist hier gelungen“

Auch Bürgermeister Günther Albel zeigte sich erfreut, sprach aber auch die schwierige Vorgeschichte an: „Etwas ganz Besonderes ist hier gelungen. Bei aller Freude gibt es aber auch zwei kritische Dinge, weil wir das nicht von heute auf morgen geschafft haben. Es gab 15 Jahre Diskussionen – bis hin zu Versuchen, das Projekt zu verhindern.“ Umso dankbarer zeigte sich Albel, dass Bund und Land am Ende an einem Strang gezogen haben und die Stadträte Sobe, Pober und Baumann parteiübergreifend zusammenarbeiteten. Zudem hob er hervor, dass klimafit gebaut wurde und die meisten Aufträge an heimische Betriebe gingen. „Es ist eine Infrastruktur mit Mehrwert. Wir haben hier Platz geschaffen für unsere Jugend“, erklärte Albel, der abschließend betont: „Träume und Talente dürfen nicht vom Geschlecht abhängig sein. Es muss im Sport eine Chancengleichheit geben.“

Mehr Eiszeit für Nachwuchs, Dameneishockey und Events

Von dem rund 25 Millionen Euro teuren Gesamtprojekt profitieren künftig hunderte Kinder, Jugendliche und Hobbysportler, da sich Profis und Nachwuchs die Eisfläche nicht mehr teilen müssen und zusätzliche Athletikbereiche zur Verfügung stehen. Zudem nimmt 2027 Österreichs erstes Bundesleistungszentrum für Dameneishockey in der Halle seinen Betrieb auf. „Villach wird damit zum Nabel der Frauen-Eishockeywelt, in der Akademie werden die großen Namen der Zukunft ausgebildet“, heißt es vonseiten der Stadt. Die neue Halle soll aber nicht ausschließlich dem Eissport vorbehalten bleiben, sondern abseits des Sports auch Platz für Konzerte, Bälle und Seminare bieten.

Zahlen, Daten und Fakten: Neue Eishalle Bauzeit und Abschluss: Baustart im April 2025, Eröffnung am 16. November 2026 . Der endgültige bauliche Abschluss ist für das Frühjahr 2027 geplant .

Kosten und Vergabe: Die Gesamtkosten der Eishalle können endgültig benannt werden, wenn alle

Rechnungen vorliegen, teilt die Stadt mit. Der Finanzierungsrahmen von 25 Millionen Euro (plus Baukostenindex und 20 Prozent Toleranz) hält. Rund 95 Prozent der Aufträge gingen lokal oder österreichweit an Firmen.

Kapazitäten und Auslastung: Die neue Halle 2 fasst bis zu 300 Zuseher (mobile Tribünen) und startet bereits mit rund 90 Prozent Auslastung. In der bestehenden Halle steigt die Kapazität auf 3.700 Plätze bei Eishockeyspielen bzw. über 4.000 Plätze bei Konzerten.

Ausstattung und Infrastruktur: Elf neue Kabinen im Mitteltrakt, ein Athletikbereich (Kraftraum, Skills-Area, Playcourt) sowie eine multifunktionale „Business Lounge“ für bis zu 300 Personen. Zudem gibt es eine neue „Kiss and Ride“-Zone im Westen und rund 80 kostenlose PKW-Parkplätze.

Sanierung Bestandshalle: Umbau der Süd-Tribüne in eine permanente Sitzplatztribüne, Generalsanierung der VSV-Kabinen sowie erneuerte Gastro- und Sanitärbereiche.

Nachhaltigkeit: Eine PV-Anlage erzeugt rund 400 MWh Sonnenstrom pro Jahr, eine gemeinsame Kühlanlage versorgt beide Eisflächen. Dazu kommen teilweise begrünte Dächer, eine unterirdische Versickerungsanlage und zehn neue Bäume im Außenbereich. Tage der offenen Tür: Am 20. und 21. November 2026 (inklusive Führungen, Publikumseislauf, Girls Hockey Day, Eiskunstlauf, Eisstockschießen und Para Hockey).

„Meilenstein für das Eishockeyland Kärnten“

Sportminister Vizekanzler Andreas Babler betont: „Die Eishalle Villach ist eines der größten und wichtigsten Infrastrukturprojekte der laufenden Regierungsperiode. Das Frauen- bzw. Nachwuchsleistungszentrum ist ein Meilenstein für das Eishockeyland Kärnten und stärkt nicht nur die Region, sondern untermauert die sportliche Bedeutung von Eishockey für ganz Österreich.“ Auch Landeshauptmann Daniel Fellner zeigt sich erfreut: „In Kärnten ist Eishockey mehr als ein Sport, es ist gelebte Leidenschaft – der VSV und der KAC verkörpern unsere Eis-Tradition. Mit der neuen Eishalle und dem Bundes-Frauenleistungszentrum schaffen wir jetzt auch für den Fraueneishockeysport beste Voraussetzungen. Als Sportreferent freut mich besonders, dass Kärnten damit für die nächste Generation von Eishockeyspielerinnen noch attraktiver wird.“

Hartmann: „Villach bietet die idealen Voraussetzungen“

ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann teilt im Rahmen der Eröffnung mit: „Das neue Bundesleistungszentrum wird nicht nur unseren Frauen ein professionelles Umfeld für einen erfolgreichen Karriereaufbau bieten, sondern auch dem gesamten Eishockeysport positive Entwicklungsimpulse geben.“ Und weiter betont er: „Villach bietet die idealen Voraussetzungen für einen langfristigen und nachhaltigen Aufbau eines Frauenleistungszentrums.“

„Villachs Ruf als Sportstadt weiterhin ausbauen“

Die Stadträte Erwin Baumann, Christian Pober und Harald Sobe sind sich einig: „Das neue Hallenkonzept sowie die Errichtung des Leistungszentrums werden dazu beitragen, Villachs Ruf als Sportstadt weiterhin auszubauen. Die hervorragende Jugendarbeit zahlreicher Sportvereine führt zu unzähligen Erfolgsmeldungen im Profisport, viele international erfolgreiche „Exporte“ haben ihre Karriere in Villach begonnen.“

Verantwortung Erde: „Fehlentscheidung, die unsere Kinder zahlen werden“

Die „Verantwortung Erde“ übt indes Kritik: „Wir erleben global das heißeste Jahr der Messgeschichte mit Hitze- und Dürrerekorden in Österreich. Es ist absolut nicht nachvollziehbar wie eine zusätzliche, zweite Eishalle die größte städtische Investition seit vielen Jahren sein kann.“ So heißt es weiter in einer Aussendung, dass Betrieb und Kredittilgung der beiden Hallen der Stadt künftig jährlich mehr kosten würden, als sie für den gesamten öffentlichen Verkehr ausgebe. Abschließend wird betont: „Das Prestigeprojekt Villachs [wird] zu einer Bauchlandung auf dem Rücken unserer Kinder.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2026 um 17:51 Uhr aktualisiert