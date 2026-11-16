JUZ Villach bietet Selbstverteidigungskurse für Mädchen ab zwölf Jahren

Wie die Stadt Villach mitteilte, geht im Jugendzentrum Villach (JUZ) ein großer Wunsch der Besucherinnen in Erfüllung.

Im Jugendzentrum Villach gibt es schon bald Selbstverteidigungskurse für Mädchen ab zwölf Jahren.

Im Jugendzentrum Villach gibt es schon bald Selbstverteidigungskurse für Mädchen ab zwölf Jahren.

Ab sofort gibt es dort kostenlose Selbstverteidigungskurse für Mädchen ab zwölf Jahren – durchgeführt von Profis.

Mädchen wünschsten sich neues JUZ-Programm

Im Villacher Jugendzentrum in der Gerbergasse können Jugendliche ihre eigenen Ideen für die Freizeitgestaltung einbringen. Besonders am wöchentlichen „Girls Day“ jeden Dienstag stehen spezielle Angebote im Fokus, so die Stadt weiter. Auf Anregung einer Mädchenrunde erweitert das Team nun sein Programm und startet eigene Selbstverteidigungskurse. „Wir wollen, dass sich die jungen Menschen ihr Programm selbst zusammenstellen, daher nimmt das JUZ-Team gerne neue Ideen auf“, erklärt Jugend- und Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Profis zeigen Selbstschutz und Verhalten im Ernstfall

Das neue Training richtet sich an Mädchen ab zwölf Jahren und wird von der Kung Fu Akademie geleitet. Dabei lernen die Teilnehmerinnen die Grundlagen der Selbstverteidigung und Selbstbehauptung. Auf dem Plan stehen unter anderem das frühe Erkennen von Gefahrensituationen, Selbstschutz sowie das richtige Verhalten im Ernstfall. Für Erwachsene gibt es über das Frauenreferat bereits ein ähnliches Format, das laut Sandriesser nun aufgrund der großen Nachfrage auch ins JUZ geholt wird.

Start bereits am Mittwoch: Alle Termine im Überblick Neben den neuen Kursen bietet das JUZ regelmäßig kostenlose Schnupperworkshops zu Themen wie Graffiti, Theater oder Skaten an, dient aber auch einfach als Treffpunkt für gemütliche Nachmittage.