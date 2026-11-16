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/ ©Gemeinde Wernberg
Das Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeisterin Doris Liposchek mit der diplomierten Nageldesignerin Verena Haller.
Die diplomierte Nageldesignerin Verena Haller (24) erfüllte sich den Traum vom eigenen Nagelstudio in Wernberg.
Wernberg
16/11/2026
"Verena Nails"

Traum erfüllt: 24-Jährige eröffnet eigenes Nagelstudio in Wernberg 

Mit erst 24 Jahren wagt Verena Haller den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet in Wernberg ihr eigenes Nagelstudio. Zum Start gratulierte auch Bürgermeisterin Doris Liposchek persönlich.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Die diplomierte Nageldesignerin Verena Haller hat sich ihren Traum vom eigenen Studio erfüllt. Seit Anfang Oktober empfängt die 24-Jährige ihre Kundschaft in der Trabeniger Straße 7 in Wernberg unter dem Namen „Verena Nails“. Zur Eröffnung schaute auch Bürgermeisterin Doris Liposchek vorbei und gratulierte der Jungunternehmerin mit einem Blumenstrauß.

„Verena Nails“: Von dezentem Nude bis Nail Art

In ihrem Studio setzt Haller auf entspannte Atmosphäre und viel Liebe zum Detail. Ihr Angebot reicht von der klassischen Maniküre über Gel-Lack und Gel-Modellage bis hin zu individueller Nail Art – ganz nach dem jeweiligen Geschmack. „Nägel sind für mich mehr als nur ein Beauty-Termin: Sie sind eine kleine Auszeit für die Kundschaft. Ich nehme mir die Zeit, höre zu und gestalte Nägel, die zur Kundschaft passen – vom dezenten Nude bis zum auffälligen Design“, erklärt die Wernbergerin.

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