Am 19. Dezember lädt der Kulturhof:villach von 15 bis 20 Uhr zu einem alternativen Wintermarkt bei freiem Eintritt. Geboten werden Kunst, ausgefallene Geschenke, Chorgesang und der „schirchste Baum Kärntens“.

Abseits des klassischen Weihnachtstrubels lädt der Kulturhof:villach am Samstag, dem 19. Dezember 2026, von 15 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt zu einem alternativen Wintermarkt. Geboten werden Kunst, ausgefallene Last-Minute-Geschenke, Musik und Kulinarik. Aktuell werden noch kreative Aussteller gesucht.

Schirchster Baum und Chorgesang

Für Stimmung sorgt der Chor „Die Buntmeisen“, während das Konsulat im Kulturhof warme Getränke und süße Leckereien serviert. Zudem wird gemeinsam der „schirchste Baum Kärntens“ geschmückt – Besucher können dafür ungeliebten Christbaumschmuck oder andere Fundstücke mitbringen. So bietet der Markt am 19. Dezember eine entspannte Gelegenheit für besondere Geschenke abseits des Mainstreams.

Bewerbungen für Stände noch möglich

Wer schräge oder handgemachte Dinge wie bestickte Kissen, gehäkelte Taschen oder Prints fertigt und auf herkömmlichen Märkten oft Absagen erhält, ist beim alternativen Wintermarkt willkommen. Bewerbungen mit kurzer Beschreibung, Fotos und benötigter Aufbauzeit sind bis Dienstag, dem 1. Dezember 2026, an office@kulturhofvillach.at möglich. Die zwei bis drei Meter großen Plätze kosten zehn Euro Gebühr, Tische sind selbst mitzubringen, Stühle werden gestellt. Zu- oder Absagen folgen bis Mittwoch, dem 2. Dezember 2026. Mehr Informationen können auf der offiziellen Website eingeholt werden.