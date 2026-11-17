Die Nachricht hat viele Fans verunsichert: Der EC VSV hat einen Insolvenzantrag gestellt und ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

Die Nachricht hat viele Fans verunsichert: Der EC VSV hat einen Insolvenzantrag gestellt und ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Für Inhaber einer Saisonkarte stellt sich daher die Frage, ob das bereits bezahlte Abo weiterhin gültig ist und was mit noch ausstehenden Spielen passiert.

Saisonabo ist nicht automatisch wertlos

Die gute Nachricht: Der bloße Insolvenzantrag macht ein Saisonabo noch nicht automatisch wertlos. Wird das beantragte Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, ist entscheidend, ob der Spielbetrieb weitergeführt wird und wie der Insolvenzverwalter mit noch laufenden Vertragsverhältnissen umgeht. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist grundsätzlich auf Sanierung und Fortführung ausgerichtet.

Was passiert mit meinem Saisonabo nach der Insolvenz eines Vereins?

Auch wenn ein Verein einen Insolvenzantrag stellt oder ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wird, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Saisonabo sofort seine praktische Nutzbarkeit verliert. Maßgeblich ist vor allem, ob der Spielbetrieb weiterläuft.

Saisonabo bleibt grundsätzlich gültig Für Saisonabonnenten bedeutet das: Das Saisonabo wird durch einen Insolvenzantrag oder die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung nicht automatisch ungültig.

Solange Spiele stattfinden, kann das Abo weiterhin wie vorgesehen genutzt werden.

Ob der Spielbetrieb fortgesetzt wird, hängt unter anderem von den Entscheidungen im Insolvenzverfahren ab. Entscheidend ist im eröffneten Verfahren aber nicht mehr allein der Verein, sondern vor allem der Insolvenzverwalter.

Warum der Insolvenzverwalter wichtig ist

Wird das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, entscheidet bei noch nicht vollständig erfüllten Verträgen grundsätzlich der Insolvenzverwalter, wie mit diesen Verträgen weiter umzugehen ist. Das betrifft auch laufende Vertragsverhältnisse, zu denen ein Saisonabo zählen kann. Für Saisonkartenbesitzer heißt das: Solange der Spielbetrieb fortgeführt wird, bleibt das Abo grundsätzlich nutzbar. Ob und wie lange das so bleibt, hängt aber auch davon ab, wie das Verfahren weiter verläuft und welche Entscheidungen im Insolvenzverfahren getroffen werden.

Was passiert, wenn der Spielbetrieb eingestellt wird?

Scheitert die Sanierung, kann das Verfahren als Konkursverfahren weitergeführt werden. In diesem Zusammenhang kann es auch zur Schließung des Betriebs und zur Einstellung des Spielbetriebs kommen. In diesem Fall kann der Zweck des Saisonabos für die noch offenen Spiele nicht mehr erfüllt werden. Bereits besuchte Spiele bleiben davon unberührt. Diese Leistungen gelten als erbracht. Anders verhält es sich mit jenen Spielen, die aufgrund der Einstellung des Spielbetriebs nicht mehr stattfinden.

Mögliche Ansprüche für den nicht mehr nutzbaren Teil

Kann das Saisonabo wegen der Einstellung des Spielbetriebs nicht mehr genutzt werden, kann sich für den nicht mehr nutzbaren Teil grundsätzlich die Frage nach einem anteiligen Anspruch stellen. Wie ein solcher Anspruch im Einzelfall rechtlich einzuordnen ist, hängt von der konkreten Vertragsgestaltung und von der insolvenzrechtlichen Behandlung des Vertrags im Verfahren ab. Dieser Anspruch wäre voraussichtlich als Insolvenzforderung anzumelden. Das bedeutet, dass in der Regel nicht der gesamte Betrag zurückbezahlt wird, sondern lediglich eine Auszahlung im Ausmaß der im Insolvenzverfahren festgelegten Quote erfolgt.