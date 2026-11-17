Aktuell reißen die Ereignisse rund um Krampusläufe in Kärnten nicht ab. So wurde beim Krampuslauf in Fürnitz ein 17-jähriges Mädchen verletzt.

Heuer kommt es immer wieder zu Vorfällen bei Krampusläufen. So wurde erst kürzlich ein Krampus in Villach verletzt. Nach dem Krampuslauf in Fürnitz erhebt nun ein Leser schwere Vorwürfe. Eine 17-Jährige soll von mehreren Krampussen hinter der Absperrung hervorgezogen und massiv geschlagen worden sein, auch weitere Jugendliche seien betroffen gewesen. Die Polizei bestätigt gegenüber der Redaktion, dass eine Anzeige vorliegt und Ermittlungen laufen.

Ein Brauchtumsabend mit schmerzhaften Folgen

Es soll beim jüngsten Krampuslauf in Fürnitz zu mehreren unschönen Szenen gekommen sein. Im Mittelpunkt steht dabei ein Vorfall rund um eine 17-jährige Besucherin. Laut Angaben des Lesers soll das Mädchen von drei Mitgliedern einer Krampusgruppe hinter der Absperrung hervorgeholt, zu Boden geworfen und anschließend so lange geschlagen worden sein, bis sie schließlich von einer anderen Person aus der Situation gezogen werden konnte.

17-Jährige soll im Krankenhaus gewesen sein

Die Folgen seien erheblich gewesen: Die 17-Jährige habe im Krankenhaus behandelt werden müssen und trage seither schwerste Striemen an beiden Oberschenkeln sowie Verletzungen am Knie inklusive Erguss und an einem Finger davon. Zudem leide sie unter den psychischen Folgen des Vorfalls und könne aufgrund der starken Schmerzen derzeit nicht arbeiten gehen. Auch ihre rund 15-jährigen Begleiter sollen von der Gruppe angegriffen worden sein.

Weitere Vorwürfe gegen Läufer und Kritik an Ordnern

Der Leser zeigt sich insbesondere darüber fassungslos, dass anwesende Ordner einer anderen Gruppe unmittelbar daneben gestanden, aber nicht eingegriffen hätten, so seine Sicht auf den Vorfall. Darüber hinaus berichtet er von einem weiteren Übergriff auf eine Minderjährige: Ein Krampus mit einer sogenannten Klappmaul-Maske habe einem 15-jährigen Mädchen vom Mund aus Richtung Augen über das Gesicht geleckt, erklärt er.

Leser appelliert an Vereine: „Wenige zerstören alles“

Für den Kärntner steht fest, dass derartige Eskalationen dem gesamten Brauchtum schaden: „So brutales Zuschlagen darf nicht passieren. Es sind zwar nur sehr wenige Vereine, die das tun, aber genau diese wenigen zerstören alles“, betont der Leser gegenüber 5 Minuten. Wenn sich solche Vorfälle häufen würden, drohe den Veranstaltungen langfristig das Aus: „Irgendwann wird es keine Krampus-Veranstaltungen mehr geben, weil keine Gemeinde mit Negativ-Meldungen in den Medien stehen will.“

Polizei bestätigt Anzeige und laufende Ermittlungen

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Polizei am Dienstag, dass nach dem Krampuslauf in Fürnitz tatsächlich eine entsprechende Anzeige erstattet wurde. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen derzeit. Weitere Details zu den Beteiligten oder dem genauen Ermittlungsstand konnten mit Verweis auf das laufende Verfahren vorerst nicht genannt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 11:41 Uhr aktualisiert