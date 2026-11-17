Jeder enthält einen Herzenswunsch für Menschen, denen es nicht so gut geht. Der Weihnachts-Wünschebaum im Rathaus Villach steht auch heuer wieder für gelebte Nächstenliebe, Zusammenhalt und ein starkes Miteinander.

Ab 19. November

Ab 19. November lädt der festlich geschmückte Baum Bürger dazu ein, Weihnachtswünsche von Klienten der ARGE Sozial zu erfüllen. Weihnachten ist auch in Villach die Zeit des Schenkens – doch nicht für alle Menschen ist es selbstverständlich, dass kleine oder größere Wünsche in Erfüllung gehen. Seit vielen Jahren bringt daher der Villacher Weihnachts-Wünschebaum Menschen zusammen: Bürger:innen pflücken einen Stern mit einem Wunsch vom Baum, besorgen das Geschenk und schenken damit Aufmerksamkeit, Hoffnung und Freude.

„Menschen, die füreinander da sind“

„Der Wünschebaum zeigt auf besonders schöne Weise, was unsere Stadt ausmacht: Menschen, die füreinander da sind und mit einer kleinen Geste Großes bewirken können“, sagt Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. „Jeder erfüllte Wunsch ist ein Zeichen dafür, dass wir gerade in der Weihnachtszeit niemanden vergessen und Zusammenhalt in Villach aktiv leben.“ Auf den Strohsternen finden sich anonymisierte Wünsche, die von praktischen Dingen für den Alltag bis zu kleinen Herzenswünschen reichen, die das Weihnachtsfest für diese Menschen heller machen. Die Geschenke sollen bitte liebevoll verpackt und gemeinsam mit dem jeweiligen Stern bis 11. Dezember bei der ARGE Sozial abgegeben werden. „Ich danke allen Villacher:innen, die sich Zeit nehmen und mitmachen. Mit jedem gepflückten Stern und jedem erfüllten Wunsch schenken sie nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Stück Zuversicht“, betont Sandriesser.