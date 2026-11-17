Im Kampf um die Playoff-Plätze der win2day ICE Hockey League tritt der EC iDM Wärmepumpen VSV am Mittwochabend, dem 18. November 2026, um 18.30 Uhr erstmals in dieser Saison auswärts bei FTC-Telekom in Budapest an. Nach den Heimsiegen gegen Milano (6:5 nach Penaltyschießen) und Fehérvár (7:5) wollen die Blau-Weißen in der Tüskecsarnok nachlegen. Beide Teams halten bei 25 Punkten aus 18 Spielen, wobei die Villacher aufgrund der besseren Tordifferenz (-3 gegenüber -8) auf Rang neun direkt vor den Ungarn liegen.

Gute Bilanz und Special Teams

Die bisherige Bilanz spricht klar für die Draustädter: Vier der bislang fünf Liga-Duelle gingen an die Adler, darunter auch das erste Saison-Aufeinandertreffen am 21. Oktober 2026, das der VSV dank eines Doppelpacks von Angreifer Joel Teasdale mit 4:1 gewann. In der vergangenen Spielzeit entschieden die Villacher zudem beide Auswärtsspiele in der ungarischen Hauptstadt mit jeweils 4:2 für sich. Besonders auf die Special Teams wird es am Mittwochabend ankommen. Während die Mannschaft von Headcoach Timo Saarikoski mit 19 Treffern aus 62 Überzahlsituationen (30,65 Prozent) das zweitbeste Powerplay der Liga stellt, reisen die Villacher mit dem besten Penalty Killing (84,93 Prozent, nur elf Gegentore in 73 Unterzahlspielen) nach Ungarn. Im eigenen Powerplay liegt der VSV mit 21,31 Prozent (13 Tore aus 61 Gelegenheiten) auf dem sechsten Platz.

Starke Offensive, Schwächen im Tor

FTC-Telekom hat sich in seiner zweiten Saison in der win2day ICE Hockey League etabliert und peilt nach dem knappen Verpassen der Pre-Playoffs im Vorjahr nun erstmals die Postseason an. Zuletzt feierte das Team von Headcoach Timo Saarikoski vier Siege aus fünf Spielen, darunter ein 5:4-Derbysieg gegen Hydro Fehérvár AV19 am Freitag, ehe es am Sonntag eine 2:5-Auswärtsniederlage gegen die Graz99ers gab. Offensiv stechen vor allem die kanadischen Neuzugänge Carter Savoie (22 Punkte) und David Silye (21 Punkte) sowie der Finne Topi Rönni (14 Punkte) und der 20-jährige ungarische Nationalspieler Ferenc Laskawy (12 Punkte) hervor. Schwächen zeigen die Budapester hingegen im Tor, wo Bence Bálizs und Kristóf Nagy derzeit Fangquoten unter 90 Prozent aufweisen. Beim VSV fehlt weiterhin Verteidiger Steven Strong wegen einer Unterkörperverletzung, ansonsten kann Headcoach Pierre Allard aus dem Vollen schöpfen.