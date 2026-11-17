Die Lesestadt in der Alpen-Adria-Mediathek sorgt bei ihrer 19. Auflage für Rekordzahlen. Mehr als 2000 große und kleine Gäste besuchten bisher die Aufführungen.

Das einzige Festival für Kinderliteratur in Kärnten verzeichnet heuer neue Bestmarken. Wegen der hohen Nachfrage schoben die Veranstalter spontan sogar Zusatztermine ein. Die Ausstellung selbst wurde bisher 5.000-mal besucht. Jugend- und Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) zeigt sich erfreut über das Interesse: „Der Ansturm auf die Lesestadt gibt uns Recht: Auch für Kinder braucht es hochwertige Kulturangebote!“ Das Festival biete heuer noch mehr Platz und Veranstaltungen, so Sandriesser weiter.

Veranstaltungen und Lesungen

Auf dem Programm standen bereits Auftritte von Kinderbuchautor Michael Roher sowie der französischen Schauspielerin Teresa König mit ihrem Partner folle grenouille. Speziell für das Event wurden neun Stücke inszeniert, die direkt in der Kinderbuch-Schau stattfinden. Eine Neuerung ist der zehnjährige Festivalreporter Leo, der für den Instagram-Kanal der Veranstaltung freche Interviews und Führungen gestaltet.

Abschlussfest am 27. November

Das Veranstaltungsprogramm reicht noch bis 27. November. Zum Finale steigt ein Fest mit Kinderdisco, Zirkuszauber und der Feuershow „Supernova“. Die Buchausstellung bleibt noch bis 8. Jänner 2027 zugänglich. Infos und Anmeldungen laufen über das Jugendbüro unter +43 4242 / 205-3131, per Mail an jugend@villach.at oder auf www.villach.at/lesestadt.