Wegen Rohrbruch: Villacher Bahnhofstraße ab Mittwoch gesperrt
Aufgrund von Bauarbeiten wird die Villacher Bahnhofstraße ab Mittwoch, 18. November, ab 7 Uhr gesperrt. Die Sperre zwischen Kreisverkehr und Klagenfurter Straße dauert voraussichtlich bis Donnerstagabend.
Die Bahnhofstraße in Villach zwischen dem Kreisverkehr und der Klagenfurterstraße wird ab Mittwoch, 18. November, ab 7 Uhr aufgrund eines Rohrbruches für den gesamten Verkehr gesperrt. Es handelt sich um einen Rohrbruch der Fernwärmeleitung in der Bahnhofstraße, Höhe Bahnhofplatz 5a. Die Arbeiten an der Schadensbehebung und die damit verbundene Sperre werden voraussichtlich bis Donnerstag Abend andauern.
Umleitungen eingerichtet
Für den Verkehr werden entsprechende Ausweichrouten eingerichtet: Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die Zeiler-von-Görz-Straße, die Dreschnigstraße und die Nikolaigasse. Stadtauswärts wird der Verkehr über die Nikolaigasse, die Brauhausgasse, die Klagenfurter Straße sowie die Zeiler-von-Görz-Straße umgeleitet.
Angaben zu Busumleitungen
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Linien 2, 4, 8, 9 und 30 (stadtauswärts): Umleitung über die Steinwenderstraße, Drauparkstraße, Ringmauergasse und den Hans-Gasser-Platz.
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Linie 1 (beide Richtungen): Umleitung über die Zeidler-von-Görz-Straße, die unbenannte Verbindungsstraße, die Brauhausgasse sowie die Nikolaigasse und weiter nach Plan.
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Linie 7: Umleitung über die Dreschnigstraße und die Ossiacher Zeile bis zum Finanzamt.
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Stadteinwärts (ab Lederergasse): Umleitung über die Nikolaigasse, Brauhausgasse, unbenannte Verbindungsstraße und Zeidler-von-Görz-Straße bis zum Hauptbahnhof.