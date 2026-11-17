Aufgrund von Bauarbeiten wird die Villacher Bahnhofstraße ab Mittwoch, 18. November, ab 7 Uhr gesperrt. Die Sperre zwischen Kreisverkehr und Klagenfurter Straße dauert voraussichtlich bis Donnerstagabend.

Betroffen vom Rohrbruch an der Fernwärmeleitung ist die Bahnhofstraße auf Höhe des Bahnhofplatzes 5a.

Betroffen vom Rohrbruch an der Fernwärmeleitung ist die Bahnhofstraße auf Höhe des Bahnhofplatzes 5a.

Die Bahnhofstraße in Villach zwischen dem Kreisverkehr und der Klagenfurterstraße wird ab Mittwoch, 18. November, ab 7 Uhr aufgrund eines Rohrbruches für den gesamten Verkehr gesperrt. Es handelt sich um einen Rohrbruch der Fernwärmeleitung in der Bahnhofstraße, Höhe Bahnhofplatz 5a. Die Arbeiten an der Schadensbehebung und die damit verbundene Sperre werden voraussichtlich bis Donnerstag Abend andauern.

Umleitungen eingerichtet

Für den Verkehr werden entsprechende Ausweichrouten eingerichtet: Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die Zeiler-von-Görz-Straße, die Dreschnigstraße und die Nikolaigasse. Stadtauswärts wird der Verkehr über die Nikolaigasse, die Brauhausgasse, die Klagenfurter Straße sowie die Zeiler-von-Görz-Straße umgeleitet.