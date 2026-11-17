Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde in Villach die neue zweite Eishalle offiziell eröffnet. Am Wochenende vom 21. und 22. November lädt die Stadt nun bei Tagen der offenen Tür zu Führungen und einem Rahmenprogramm ein.

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde die neue zweite Eishalle in Villach offiziell eröffnet. Das neue Herzstück des Stadthallenkomplexes gilt als sportlicher Meilenstein, der weit über die Stadtgrenzen hinaus Bedeutung hat. Das durch Bund, Land Kärnten und Stadt Villach finanzierte Projekt bietet unteranderem Skills-Area und Playcourt und dient ab sofort als fixe Homebase für die ÖEHV-Frauen-Nationalteams. Um allen Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, lädt die Stadt am kommenden Wochenende, dem 21. und 22. November, zu Tagen der offenen Tür ein. Die Besucher erwartet vor Ort ein abwechslungsreiches Programm inklusive Führungen. Auch für die Verpflegung ist gesorgt.

Feierliche Eröffnung

Wie 5 Minuten berichtete waren neben Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ), auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Villach Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) bei der Eröffnung dabei. Der Österreichische Eishockeyverband (ÖEHV) war mit Präsident Klaus Hartmann, Vizepräsidentin Yasmin Stepina und Geschäftsführer Alexander Helwig vertreten. Für den ÖEHV ist das Bundesleistungszentrum für Frauen-Eishockey das Herzstück des Komplexes. Es ist das erste seiner Art in Österreich.

Akademie und internationale Turniere

Künftig sollen in einer Akademie Spitzensport und Ausbildung verbunden werden. Bereits vor der Eröffnung bereiteten sich das A-Nationalteam – das bei der A-WM in Dänemark als erstes Debüt-Team seit 2011 den Klassenerhalt schaffte – sowie die U14-, U16- und U18-Auswahlen in Villach vor. Zudem steigt von 7. bis 13. Dezember ein U16-Vier-Nationen-Turnier in der Draustadt, ehe von 9. bis 15. Jänner 2027 die U18-Frauen-WM folgt.

Stimmen zum Meilenstein

ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann spricht von einem „großen Freudentag“ und einem Kompetenz-Cluster von Sportmedizin bis Leistungsdiagnostik, der den Nationalteams nun als Heimstätte dient. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) betont, dass nach 15 Jahren Diskussion nun das Bundesleistungszentrum für Frauen-Eishockey Realität ist. Nationalspielerin Lena Dauböck lobt die optimalen Bedingungen vor Ort als wichtigen Schritt in die richtige Richtung.

Tage der offenen Tür Programm Samstag: 10.00 bis 11.30 Uhr , Girls Hockey Day (Schnuppertraining für Mädchen im Alter von 5

bis 16 Jahren)

, Girls Hockey Day (Schnuppertraining für Mädchen im Alter von 5 bis 16 Jahren) 12.00 bis 14.00 Uhr , Parahockey (Besucher können Parahockey selbst ausprobieren)

, Parahockey (Besucher können Parahockey selbst ausprobieren) 15.00 bis 16.00 Uhr, Eisstockschießen (Besucher können auf Riefeneis und/oder normalem Eis den Stocksport erleben) Sonntag: 10.00 bis 11.45 Uhr , Eiskunstlauf (Der Eiskunstlaufverein Steindorf zeigt sein Können)

, Eiskunstlauf (Der Eiskunstlaufverein Steindorf zeigt sein Können) 12.45 bis 15.00 Uhr , Meisterschaftsspiel: EC iDM VSV U12 gegen EC KAC (Derbytime

in der neuen Halle)

, Meisterschaftsspiel: EC iDM VSV U12 gegen EC KAC (Derbytime in der neuen Halle) 15.15 bis 17.00 Uhr , Publikumseislauf

, Publikumseislauf 17.30 bis 19.45 Uhr, Lady Hawks gegen Olimpija Ljublijana (Topspiel der Slowenischen

Frauen-Eishockeyliga) In Halle 1:

Samstag: 12.15 bis 14.15 Uhr , Publikumseislauf (Eintritt gratis)

, Publikumseislauf (Eintritt gratis) 15.00 bis 17.00 Uhr, Meisterschaftsspiel: EC iDM VSV U20 gegen Black Wings Linz Sonntag: 11.15 bis 13:15 Uhr , Meisterschaftsspiel: EC iDM VSV U16 gegen EC Vienna Capitals

, Meisterschaftsspiel: EC iDM VSV U16 gegen EC Vienna Capitals 13.55 bis 16.00 Uhr , Meisterschaftsspiel: EC iDM VSV U14 gegen Black Wings Linz

, Meisterschaftsspiel: EC iDM VSV U14 gegen Black Wings Linz 16.30 bis 18.30 Uhr, Slowenische Meisterschaft: EC iDM VSV U15 gegen HK Olimpija

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