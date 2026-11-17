Angespannte Stimmung herrscht derzeit in der Nikolaigasse in der Villacher Innenstadt. Im Nahbereich eines Lokals läuft ein Polizeieinsatz. Mehrere Streifenfahrzeuge sind vor Ort, ebenso das Sondereinsatzkommando COBRA. Eine Person liegt augenscheinlich am Boden. Ein 5 Minuten-Leser berichtet außerdem von einer Festnahme.

Auseinandersetzung

Auf Nachfrage von 5 Minuten wird der Einsatz von einem Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt. „Es hat eine Auseinadersetzung zwischen zumindest zwei Personen gegeben. Eine wurde festgenommen; eine weitere verletzt.“ Die Erhebungen laufen auf Hochtouren. Zudem läuft eine Sofortfahndung. Der Grund: „Es besteht die Möglichkeit, dass eine dritte Person an dem Vorfall beteiligt gewesen ist. Das kann aber noch nicht mit Sicherheit gesagt werden“, erklärt der Polizei-Sprecher abschließend. Die Nikolaigasse war vorübergehend gesperrt, inzwischen ist sie aber wieder freigegeben.

Ein Polizei-Einsatz läuft derzeit in Villach. Eine Person liegt augenscheinlich am Boden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 20:13 Uhr aktualisiert