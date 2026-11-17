Am Samstag, dem 28. November, findet ab 19 Uhr im Kulturhof:villach erstmals der „Tagebuch-Slam“ von Diana Köhle statt. Bei freiem Eintritt lesen Menschen aus alten Tagebüchern aus jungen Jahren vor.

Am Samstag, dem 28. November, um 19 Uhr findet im Kulturhof:villach bei freiem Eintritt erstmals der „Tagebuch-Slam“ von Diana Köhle statt. Ermöglicht wird das Gastspiel durch den Kulturhof und den Villacher Jugendrat. Dabei lesen ganz normale Menschen aus ihren alten Tagebüchern aus jungen Jahren vor.

Zeitreise in die Pubertät

Diana Köhle tourt mit dem Format, das auch im ORF zu sehen war, durch ganz Österreich. Bei den Slams kommen ehrliche und glorios peinliche Tagebuch-Ergüsse aus der Pubertät auf die Bühne. Am Ende entscheidet das Publikum über die Sieger des Abends, Preise erhalten aber alle Teilnehmenden. Für Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) hat der Abend auch eine wichtige Botschaft: „Viele Erfahrungen, die Jugendlichen furchtbar peinlich oder dramatisch empfinden, sind aber zum Glück später harmlos und zum Schmunzeln. Wenn wir gemeinsam über unsere Jugenderinnerungen lachen können, zeigen wir den Jugendlichen von heute: es ist alles halb so schlimm, du bist nicht allein.“

Kandidaten noch gesucht

Wer beim ersten Abend dieser Art in Villach selbst aus seinem Tagebuch vorlesen möchte, kann sich noch unter diana@liebestagebuch.at anmelden. Damit steht einer unterhaltsamen Zeitreise am 28. November bei freiem Eintritt im Kulturhof:villach nichts mehr im Wege.