Ein großangelegter Polizei-Einsatz sorgte am Dienstagabend für Aufregung in der Nikolaigasse in Villach. Inzwischen sind neue Details bekannt. Ein Mann soll mit einer vermeintlichen Waffe in ein Lokal gezielt haben.

Angespannte Stimmung herrschte am Dienstagabend in der Nikolaigasse in der Villacher Innenstadt. Wie 5 Minuten berichtete, kam es im Nahbereich eines Lokals zu einem Polizeieinsatz. Auch die COBRA war vor Ort. Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zumindest zwei Personen. Inzwischen sind nähere Details bekannt.

©Leserfoto Zu einem Polizei-Einsatz kam es am Dienstag in Villach.

Lauter Knall

Villachs Stadtpolizeikommandant Erich Londer erklärt gegenüber 5 Minuten, dass ein Mann ausländischer Herkunft mit einer mutmaßlichen Schusswaffe in ein Lokal gezielt haben soll. Es dürfte sich laut dem Beamten um eine Schreckschusspistole oder Luftdruckwaffe gehandelt haben. Zudem hatte der mutmaßliche Täter auch ein Messer bei sich.

Einsatz beendet

Dem Vorfall sollen Streitigkeiten voraus gegangen sein. Londer betont: „Die Ermittlungen laufen. Die genauen Umstände sind noch unklar.“ Hinweise auf die Beteiligung einer dritten Person bestätigten sich vorerst nicht. Die Fahndung wurde inzwischen beendet.

©5 Minuten Am Foto: Stadtpolizeikommandant Erich Londer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 21:16 Uhr aktualisiert