Nach dem Polizeieinsatz und der Fahndung am Dienstagabend in der Villacher Innenstadt liegen nun neue Details vor.

Gestern eskalierte ein Streit in der Villacher Innenstadt, es kam zu einer Festnahme

Gestern eskalierte ein Streit in der Villacher Innenstadt, es kam zu einer Festnahme

Wie 5 Minuten bereits berichtete, kam es gestern in der Innenstadt zu einem Polizei-Einsatz. Auch die COBRA war vor Ort, zudem lief eine Sofort-Fahndung, die aber schon nach kurzer Zeit beendet wurde.

Streit eskalierte

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Ein 39-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Villach geriet mit einem 42-jährigen Villacher in ein Streitgespräch. Der Mann steht im Verdacht, den 42-Jährigen gefährlich bedroht zu haben. Die Drohung wurde durch eine Schussabgabe des 39-jährigen Mannes aus seiner Schreckschusspistole untermauert, so die Polizei.

Festnahme

„Es kam dabei auch zu Handgreiflichkeiten, wobei das Opfer leicht verletzt wurde“, heißt es weiter. Die Beamten konnten den 39-jährigen Verdächtigen noch direkt am Einsatzort festnehmen. Er wurde im Anschluss in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.

Fahndung nach kurzer Zeit eingestellt

Da die Lage zu Beginn des Einsatzes äußerst unklar war, leitete die Polizei sofort eine örtliche Fahndung nach möglichen weiteren Tatverdächtigen ein. Mehrere Streifen durchsuchten das Gebiet.Diese Suche verlief jedoch negativ und wurde nach rund einer halben Stunde wieder eingestellt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen derzeit noch.

©Leserfoto Gestern kam es in Villach zu einem Polizeieinsatz in der Innenstadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 07:03 Uhr aktualisiert