Heuer hätte die Austropop-Legende Ludwig Hirsch ihren 80. Geburtstag gefeiert. Zu seinen Ehren bringen langjährige Wegbegleiter und bekannte Musiker seine „Dunkelgrauen Lieder“ am 25. November live auf die Bühne des CCV.

Am 25. November gestalten Johnny Bertl, Wolf Bachofner, Felix Kramer, Kaspar Simonischek und Jo Bertl einen Abend im Congress Center Villach zu Ehren der großen Austropop-Legende.

Am 25. November gestalten Johnny Bertl, Wolf Bachofner, Felix Kramer, Kaspar Simonischek und Jo Bertl einen Abend im Congress Center Villach zu Ehren der großen Austropop-Legende.

Im heurigen Jahr wäre Ludwig Hirsch 80 Jahre alt geworden. Mit seinen tiefgründigen, schwarzen, melancholischen und zugleich zärtlich-humorvollen Texten prägte er die heimische Musiklandschaft wie kaum ein anderer, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Konzertabend im Congress Center Villach

Durch sein legendäres Debütalbum „Dunkelgraue Lieder“ mit Klassikern wie „Die Omama“ oder „Spuck den Schnuller aus“ sowie das bleibende Vermächtnis „Komm großer schwarzer Vogel“ bleibt der Künstler tief im Gedächtnis seiner Fans und Wegbegleiter verankert. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, widmet sich nun ein eigener Abend im Congress Center Villach dem Werk des großen Liedermachers.

Wegbegleiter bringen vertrauten Live-Sound auf die Bühne

Für den authentischen Klang sorgt Hirschs langjähriger Bandleader und Gitarrist Johnny Bertl gemeinsam mit seiner Band. Zusammen mit Wolf Bachofner, Felix Kramer, Kaspar Simonischek und Jo Bertl gestalten die Musiker einen abwechslungsreichen Konzertabend. Dabei stehen Hirschs einzigartiger Zugang zu Sprache, Poesie und gesellschaftlichen Themen im Mittelpunkt. Neben der Musik erzählt Johnny Bertl auf der Bühne auch die persönliche Geschichte einer engen Freundschaft.

©Universal-Music Im heurigen Jahr wäre Ludwig Hirsch 80 Jahre alt geworden.

Dunkelgraue Lieder – Hommage an Ludwig Hirsch Wann? Mittwoch, 25. November, 19.30 Uhr Wo? Congress Center Villach Einführung in den Konzertabend: 18.45 Uhr Karten gibt es in allen Öticket-Vorverkaufsstellen und unter www.oeticket.com

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert