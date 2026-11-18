Premiere in der Villacher Innenstadt: Beim Cäcilienkonzert am kommenden Sonntag in der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob zeigt sich der Kirchenchor erstmals unter seinem neuen Namen. Besucher erwartet ein stimmungsvoller Abend.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, findet um 17 Uhr ein Cäcilienkonzert in der Stadthauptpfarrkirche Villach St. Jakob statt.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, findet um 17 Uhr ein Cäcilienkonzert in der Stadthauptpfarrkirche Villach St. Jakob statt.

Am Sonntag, dem 22. November 2026, lädt der Chor der Stadthauptpfarrkirche Villach St. Jakob um 17 Uhr zum diesjährigen Cäcilienkonzert. Dabei gibt es eine besondere Neuerung: Der Chor der Stadthauptpfarrkirche tritt zum ersten Mal unter seinem neuen Namen „VOX Jacobi“ auf.

Chor tritt nun unter neuem Namen auf

Gegenüber 5 Minuten heißt es: „Der Name wurde bewusst gewählt: Er ist klangvoll, einprägsam und musikalisch, verleiht dem Chor eine eigene Identität und unterstreicht gleichzeitig die Verbundenheit mit der Stadtpfarrkirche St. Jakob.

Stimmungsvoller Abend mit Orgelbegleitung in Villach

Die musikalische Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Klaus Waltritsch. Begleitet werden die Sänger von Marco Primultini an der Orgel, während Gabriele Raup durch das Programm führt. Gemeinsam gestalten sie in der Stadthauptpfarrkirche einen abwechslungsreichen Konzertabend.