Direkt von null auf Platz fünf in den „Austrian Schlager Charts“: Die Villacher Popschlager-Sängerin Sylvana landet mit ihrem neuen Song „Ti Amo Bell'Italia“ einen Chart-Erfolg .

Melissa ist auf Platz 6, Sylvana reihte sich vor ihr ein.

Melissa ist auf Platz 6, Sylvana reihte sich vor ihr ein.

Grund zum Jubeln in der Draustadt: Die Villacher Popschlager-Sängerin Sylvana feiert mit ihrer aktuellen Single „Ti Amo Bell’Italia“ (Borsi Music) einen fulminanten Einstieg in die heimischen Hitlisten. In den aktuellen „Austrian Schlager Charts“ vom 17. November schaffte es der Titel gleich in der ersten Woche als Neueinsteiger auf den starken fünften Platz.

Vor Melissa Naschenweng

Dass sich der Erfolg der Kärntnerin sehen lassen kann, zeigt ein Blick auf die unmittelbare Konkurrenz in der Hitparade: Mit ihrem Neueinstieg platzierte sich Sylvana direkt vor der Kärntner Schlagergröße Melissa Naschenweng, die mit ihrem Song „Playboy“ auf Rang sechs liegt (Stand 17. November)

Villacherin betreibt Sprachcenter

Für die Villacherin, die hauptberuflich ein Sprachcenter betreibt, ist es nach einem bereits erfolgreichen Hit im Jahr 2024 der nächste große Meilenstein in ihrer musikalischen Laufbahn. Mit ihrer Liebeserklärung an Italien bringt sie nun mediterranes Lebensgefühl und viel Herzblut in die heimischen Playlists.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 14:33 Uhr aktualisiert