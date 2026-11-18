Über 500 Vertreter der Tourismuswirtschaft kamen am Dienstag im Casineum Velden zusammen. Im Mittelpunkt standen die neun neuen Tourismusverbände ab 2027, neue KI-Angebote sowie die erstmalige Verleihung des Q+-Awards.

Sie führen ab 2027 die neun neuen Kärntner Tourismusverbände: Die Vorsitzenden der Regionen gemeinsam mit Spartenobmann Josef Petritsch, Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig auf der Bühne im Casineum Velden.

Sie führen ab 2027 die neun neuen Kärntner Tourismusverbände: Die Vorsitzenden der Regionen gemeinsam mit Spartenobmann Josef Petritsch, Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig auf der Bühne im Casineum Velden.

Unter dem Leitthema „Tourismus verbindet“ versammelte sich am Dienstag, dem 17. November, die Kärntner Tourismusbranche im Casineum Velden. Mehr als 500 Vertreterinnen und Vertreter diskutierten über aktuelle Entwicklungen, die künftige Aufgabenverteilung und konkrete Perspektiven für die heimischen Betriebe.

©Dietmar Wajland Wirtschaftspsychologe und Keynotespeaker Carl Naughton, Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner, Moderatorin Ute Pichler, Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig und Spartenobmann Josef Petritsch.

„Ärmel hochkrempeln, damit Kärnten wieder an die Spitze kommt“

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig stellte in seinem Vortrag „Tourismusreform – Impulse für den Kärntner Tourismus von morgen“ die Zukunftsperspektiven des Landes in den Mittelpunkt: „Mit den neu gewählten Vorständen der Tourismusverbände ist eine positive Aufbruchstimmung spürbar. Jetzt gilt es, diesen gemeinsamen Schwung zu nutzen, mit guten Ideen und zukunftsweisenden Projekten den Kärntner Tourismus weiterzuentwickeln. Nicht im Klein-Klein, sondern mit einem klaren Blick nach vorne.“ Ziel sei es, bis 2035 sagen zu können, dass man Kärnten zu einer der beliebtesten Destinationen Europas entwickelt habe. Auch Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten, blickt optimistisch nach vorne: „Die neuen Tourismusverbände sind gewählt, und in den Vorständen haben die Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt mehr Gewicht als je zuvor. Damit ist die Reform aber nicht abgeschlossen, sie beginnt erst. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln, damit Kärnten wieder an die Spitze kommt.“

Kärnten Werbung setzt auf „Teamsport“

Für Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, ist unter dem Motto „Tourismus ist Teamsport“ vor allem die enge Zusammenarbeit entscheidend. Mit 1. Jänner 2027 treten an die Stelle der bisherigen 125 Tourismusorganisationen neun Tourismusverbände, deren neu gewählte Vorsitzende in Velden auch offiziell auf der Bühne präsentiert wurden. Für 2027 setzt die Kärnten Werbung bei der Verkaufsförderung unter anderem auf Bus- und Gruppenreisen, die neue Udo-Jürgens-Tour, internationale Fernmärkte sowie eine bessere digitale Buchbarkeit. Zudem werden heimische Betriebe mit individuellen 1:1-Coachings, KI-Schulungen und dem neuen Programm „Gäste-Echo“ für gebündeltes Gästefeedback unterstützt.

KI, Nebensaison und die ersten Q+-Awards

Wie Künstliche Intelligenz und digitale Plattformen das Buchungsverhalten verändern, zeigten KI-Expertin Manuela Machner (KiNET.ai) sowie Barbara Engl und Michael Umschaden-Neubauer von der Kärnten Werbung auf. Weitere Impulse kamen zu neuen Vertriebswegen mit Reiseveranstaltern und Busunternehmen sowie zu den Potenzialen außerhalb der Hauptsaison durch Marko Riederer (Prodinger Tourismusberatung), Hannah Widnig (Naturel Hotels) und Bernhard Eisendle (Seespitz 37). Den Abschluss bildeten Impulsvorträge von Marion Kusatz sowie Wirtschaftspsychologe Carl Naughton zum Thema „Zukunftsmut“.

Ein besonderer Höhepunkt war die erstmalige Verleihung der Q+-Awards an fünf Kärntner Qualitätsbetriebe: Bio- und Vitalbauernhof Bacherhof (Anita Unterwalcher)

(Anita Unterwalcher) Seespitz 37 (Bernhard Eisendle)

(Bernhard Eisendle) Strandcamping Gruber (Martina Skrube)

(Martina Skrube) Hotel Hochschober (Chiara Krebs und Manuel Hallegger)Großglockner Hochalpenstraßen AG (Johannes Hörl)

©Dietmar Wajland Wurden beim Kärntner Tourismustag erstmals mit dem Q+-Award ausgezeichnet: Die Vertreter der fünf Qualitätsbetriebe gemeinsam mit Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner und Sonja Genser.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 18:04 Uhr aktualisiert