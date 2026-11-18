Im Ortsgebiet von St. Martin kam es in einer Kurve zu einer Kollision zwischen einem Rennrad und einem Auto. Der 49-jährige Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und wurde ins Krankenhaus geflogen.

In einer Kurve im Ortsgebiet von St. Martin prallte ein 49-jähriger Rennradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

In einer Kurve im Ortsgebiet von St. Martin prallte ein 49-jähriger Rennradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Mittwoch, dem 18. November, gegen 15 Uhr im Bezirk Villach-Land: Ein 49-jähriger Mann war mit seinem Rennrad auf der L54 von Ledenitzen kommend in Richtung Rosegg unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger Lenker mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve im Ortsgebiet von St. Martin passierte schließlich er Unfall: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen dem Rennrad und dem entgegenkommenden Auto.

Rettungshubschrauber C11 brachte Verletzten ins UKH

Der 49-jährige Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und zog sich Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Rennradfahrer vom Rettungshubschrauber C11 zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt geflogen.