Am Samstag, dem 21. November, laden die Pucher Waldteufel zum Krampuskränzchen beim Greifs Landcafe ein. Neben einem Besuch vom Nikolaus wartet auf die Gäste ein schauriger Auftritt mit handgefertigten Masken.

Schaurig-schöne Stimmung erwartet die Besucher am kommenden Samstag, dem 21. November: Die Pucher Waldteufel laden zum gemütlichen Krampuskränzchen beim Greifs Landcafe ein. Der noch junge Verein wurde erst im Jahr 2023 gegründet und zählt mittlerweile bereits 17 Mitglieder, die sich mit viel Herzblut und Engagement dem traditionellen Krampusbrauchtum widmen. Neben der gemeinsamen Leidenschaft für die Tradition stehen dabei vor allem Zusammenhalt, Kameradschaft und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt.

©Martina Albel Auch der Nikolaus ist beim Krampuskränzchen der Pucher Waldteufel am 21. November beim Greifs Landcafe mit dabei und hat kleine Geschenke im Gepäck.

Handgefertigte Masken und schaurige Show mit Gastgruppe

Ein ganz besonderer Blickfang der Gruppe sind die kunstvollen, handgefertigten Masken, die vom Maskenschnitzer Rubeis Masken stammen und den Pucher Waldteufeln ihr unverwechselbares Erscheinungsbild verleihen. Los geht das gesellige Beisammensein am Samstag bereits um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr schaut der Nikolaus bei den kleinen Gästen vorbei. Ab 17.30 Uhr präsentieren die Pucher Waldteufel gemeinsam mit einer Gastgruppe ihren Krampusauftritt. Für Speis und Trank ist vor Ort gesorgt.