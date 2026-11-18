Am Freitag, dem 27. November 2026, lädt die HAK/HAS Villach von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Von JusHAK bis Start-up warten spannende Einblicke in eine Ausbildung mit besten Karrierechancen.

Am Tag der offenen Tür am 27. November können Jugendliche und Eltern das Schulgebäude der HAK/HAS Villach erkunden.

Am Tag der offenen Tür am 27. November können Jugendliche und Eltern das Schulgebäude der HAK/HAS Villach erkunden.

Am Freitag, dem 27. November 2026, öffnen sich die Türen der HAK/HAS Villach von 14 bis 17 Uhr für alle interessierten Jugendlichen und ihre Eltern. Anstatt trockener Theorie erwartet die Besucher ein echter Einblick in eine Ausbildung, die Türen öffnet, egal ob für den direkten Berufseinstieg oder das Studium.

Von JusHAK bis Start-up

Die HAK Villach punktet mit zukunftsorientierten Schwerpunkten, die genau auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt abgestimmt sind. In der fünfjährigen Handelsakademie mit Matura und der kompakten, dreijährigen Handelsschule lernen die Schülerinnen und Schüler alles, was man in der Gesellschaft von heute braucht.

JusHAK: Kombination aus Wirtschaft und Recht.

Kombination aus Wirtschaft und Recht. eBusiness & Multimedia: Digitalisierung, KI, Social Media und moderne Medienpraxis.

Digitalisierung, KI, Social Media und moderne Medienpraxis. Start-up & Management: Gründerschein, Innovation und unternehmerisches Denken.

Gründerschein, Innovation und unternehmerisches Denken. Sport- & Eventmanagement: Organisationstalent trifft auf die Welt des Sports.

Am Freitag: Tag der offenen Tür

Der Tag der offenen Tür bietet die Gelegenheit, das Schulgebäude an der Franz-Xaver-Wirth-Straße zu erkunden, sich mit Lehrerinnen, Lehrern sowie aktuellen Schülerinnen und Schülern auszutauschen und das Schulklima live zu erleben.

©Hak Villach | In der HAK/HAS Villach stehen Teamarbeit und moderne Wirtschaftskompetenzen im Mittelpunkt. ©Hak Villach | Schwerpunkte wie eBusiness & Multimedia bereiten die Schülerinnen und Schüler optimal auf Beruf und Studium vor.