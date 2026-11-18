Karriere-Start in Villach: HAK/HAS öffnet am 27. November ihre Türen
Am Freitag, dem 27. November 2026, lädt die HAK/HAS Villach von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Von JusHAK bis Start-up warten spannende Einblicke in eine Ausbildung mit besten Karrierechancen.
Am Freitag, dem 27. November 2026, öffnen sich die Türen der HAK/HAS Villach von 14 bis 17 Uhr für alle interessierten Jugendlichen und ihre Eltern. Anstatt trockener Theorie erwartet die Besucher ein echter Einblick in eine Ausbildung, die Türen öffnet, egal ob für den direkten Berufseinstieg oder das Studium.
Von JusHAK bis Start-up
Die HAK Villach punktet mit zukunftsorientierten Schwerpunkten, die genau auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt abgestimmt sind. In der fünfjährigen Handelsakademie mit Matura und der kompakten, dreijährigen Handelsschule lernen die Schülerinnen und Schüler alles, was man in der Gesellschaft von heute braucht.
- JusHAK: Kombination aus Wirtschaft und Recht.
- eBusiness & Multimedia: Digitalisierung, KI, Social Media und moderne Medienpraxis.
- Start-up & Management: Gründerschein, Innovation und unternehmerisches Denken.
- Sport- & Eventmanagement: Organisationstalent trifft auf die Welt des Sports.
Am Freitag: Tag der offenen Tür
Der Tag der offenen Tür bietet die Gelegenheit, das Schulgebäude an der Franz-Xaver-Wirth-Straße zu erkunden, sich mit Lehrerinnen, Lehrern sowie aktuellen Schülerinnen und Schülern auszutauschen und das Schulklima live zu erleben.
Die Fakten im Überblick:
-
- Wann: Freitag, 27. November 2026, 14 bis 17 Uhr
- Wo: HAK/HAS Villach, Franz-Xaver-Wirth-Straße 3, 9500 Villach
- Für wen: Alle Jugendlichen auf Zukunfts-Suche und ihre Eltern