Keine Punkte für die Villacher Adler in Ungarn: Am Mittwochabend unterlag der EC VSV auswärts gegen FTC-Telekom mit 3:7.

Der EC VSV muss sich auswärts gegen FTC-Telekom mit 3:7 geschlagen geben.

Der EC VSV muss sich auswärts gegen FTC-Telekom mit 3:7 geschlagen geben.

Bittere Auswärtsniederlage für den EC VSV: Am heutigen Mittwochabend, dem 18. November 2026, mussten sich die Villacher Adler in Budapest gegen FTC-Telekom mit 3:7 geschlagen geben und treten somit ohne Punkte die Heimreise an. „Nach zweimaligem Ausgleich sorgte ein ungarischer Doppelschlag im Schlussdrittel für die Vorentscheidung“, so der VSV auf Social Media.

Profitreffer für Benjamin Topalovic

Trotz der klaren 3:7-Niederlage gab es aus Villacher Sicht dennoch einen erfreulichen Lichtblick zu bejubeln: „Benjamin Topalovic erzielte seinen ersten Profitreffer für Blau-Weiß“.