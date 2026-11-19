Nur zwei Tage nach dem Auswärtsspiel in Budapest steht für den EC IDM Wärmepumpen VSV das nächste Duell in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm.

Morgen geht es in der Villacher Stadthalle schon wieder mit dem nächsten Gegner weiter.

Morgen geht es in der Villacher Stadthalle schon wieder mit dem nächsten Gegner weiter.

Am Freitag, dem 20. November 2026 gastiert Rivale Olimpija Ljubljana in der Villacher Stadthalle. Nach der 3:7-Niederlage gegen FTC-Telekom wollen die Adler vor eigenem Publikum wieder an ihre starke Heimbilanz anknüpfen. Bisher holten die Blau-Weißen sechs ihrer acht Saisonsiege und 18 Punkte in Villach.

Torfabrik aus Ljubljana kommt als bestes Auswärtsteam

Ein Blick in die Statistik zeigt: Seit 2021/22 fielen in jedem Duell zwischen Villach und Ljubljana mindestens fünf Tore. Während die Slowenen das erste Saisonduell Ende September zu Hause mit 6:2 gewannen, ging das letzte Aufeinandertreffen in Villach mit 8:5 an den VSV. Die Mannschaft von Headcoach Ben Cooper reist mit der stärksten Offensive der Liga (86 Tore in 21 Spielen) sowie als Tabellenführer der Auswärtswertung (sieben Siege aus elf Partien) nach Kärnten. Besonders gefährlich sind dabei Top-Torjäger Joshua Lawrence (15 Treffer) sowie Offensiv-Verteidiger T.J. Brennan (21 Scorerpunkte).

Personalsituation der „Adler“

Um gegen Ljubljana zu bestehen, muss der VSV das schnelle Umschaltspiel der Gäste stoppen und kompakt verteidigen. Personell gibt es noch einige Fragezeichen: Steven Strong arbeitet weiter an seinem Comeback, während die Einsätze von Scott Walford (verletzt nach einem Bandencheck in Budapest) und Julian Metzler (zuletzt krank) noch fraglich sind.