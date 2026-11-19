Mehr Platz für die Kleinsten: In St. Jakob im Rosental wurde am Donnerstag der neue Bildungscampus feierlich eröffnet. Insgesamt 120 Kinder finden im modernisierten Kindergarten und in der Kindertagesstätte Platz.

In St. Jakob im Rosental im Bezirk Villach-Land gibt es Grund zur Freude: Am Donnerstag, dem 19. November, wurde der neue Bildungscampus offiziell eröffnet. Nach der Sanierung der Volksschule und einem Zubau zur Mittelschule sind nun auch die Arbeiten am Kindergarten abgeschlossen. Das bestehende Kindergartengebäude wurde umfassend saniert und erweitert. Damit stehen künftig insgesamt 120 Betreuungsplätze in sechs Gruppen im Kindergarten und in der Kindertagesstätte zur Verfügung.

Rund 3,42 Millionen Euro investiert

Für das gesamte Projekt wurden rund 3,42 Millionen Euro aufgewendet. Das Land Kärnten unterstützt die Investition über den Bildungsbaufonds sowie mit rund 450.000 Euro aus Bedarfszuweisungsmitteln. Bei der Eröffnung war auch Bildungslandesrat Peter Reichmann vor Ort. Er betonte, wie wichtig eine gute Betreuung bereits vor dem Schuleintritt sei. „Bildung beginnt nicht erst mit der Volksschule. Sie beginnt bereits in der frühen Kindheit“, erklärte Reichmann.

Mehr Unterstützung für Familien

Mit dem neuen Bildungscampus sollen Kinderbetreuung und schulische Bildung in St. Jakob im Rosental noch besser miteinander verbunden werden. Auch Landeshauptmann Daniel Fellner und Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger gratulierten zur Fertigstellung. Sie unterstrichen die Bedeutung moderner Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Familien und Gemeinden. Reichmann bedankte sich zudem bei der Gemeinde, den beteiligten Unternehmen sowie den Pädagoginnen und Pädagogen, die zur Umsetzung des Projekts beigetragen haben.