Wie bringt Sonnenlicht ein Fahrzeug zum Fahren? Und wie kann Wasser eine Lampe zum Leuchten bringen? Im Technologiepark Villach können Kinder erneuerbare Energien ab sofort selbst entdecken und ausprobieren.

Im Mini Educational Lab (MEL) im Technologiepark Villach gibt es spannende Neuigkeiten für kleine Entdecker. Durch eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt Villach und der KELAG wurde das Angebot um neue Experimente rund um erneuerbare Energien erweitert. Kinder können dabei spielerisch herausfinden, wie Strom aus Sonne und Wasser entsteht.

Kleine Fahrzeuge fahren mit Sonnenenergie

Besonders spannend wird es bei den neuen Solaranlagen. Damit können die Kinder kleine Fahrzeuge und Mini-Boote antreiben. Auch die Kraft des Wassers wird anschaulich erklärt: Eine eigens angefertigte Wasserturbine setzt sich durch fließendes Wasser in Bewegung und bringt eine Lampe zum Leuchten. Die Anlagen wurden von KELAG-Lehrlingen am Ausbildungscampus in St. Veit selbst geplant und gebaut. „Mit diesen Experimenten möchten wir den Kindern zeigen, wie spannend Energiezukunft sein kann“, erklärt Christoph Herzeg, Geschäftsführer von KELAG Energie & Wärme.

Bereits 17.000 Besucher

Das Mini Educational Lab richtet sich an Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Im Mittelpunkt stehen erste Erfahrungen mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie dem Thema Nachhaltigkeit. Wie beliebt das Angebot ist, zeigen die Besucherzahlen: Bereits zwei Jahre nach der Eröffnung wurden laut Bildungslandesrat Peter Reichmann rund 17.000 Besucher gezählt. Die Auslastung sei damit doppelt so hoch wie ursprünglich erwartet.

Spielerisch die Welt entdecken

Villachs Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig freut sich über die neuen Möglichkeiten. Kinder seien von Natur aus neugierig und könnten im MEL selbst erforschen, wie die Welt funktioniert. Das Angebot steht jungen Forschern aus ganz Kärnten offen. Das Land Kärnten übernimmt laufende Kosten, während der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) die Errichtung mit einem Investitionskostenzuschuss unterstützt hat.