19 leere Stühle, 19 Blumen und 19 Frauen, die nie wieder nach Hause kommen. Auf dem Villacher Rathausplatz wird am Mittwoch eine besondere Installation zu sehen sein, die zum Nachdenken anregen soll.

Wo normalerweise Kinder und Erwachsene lustige Runden auf dem Eis drehen, soll am Mittwoch, dem 25. November 2026, eine Installation zum Nachdenken anregen. Die Stadt Villach stellt am Abend 19 leere Stühle auf dem Eislaufplatz am Rathausplatz auf. Auf jedem Stuhl liegt eine Blume. Sie stehen symbolisch für 19 Frauen, die in diesem Jahr in Österreich durch einen Femizid ihr Leben verloren haben.

„Jeder leere Stuhl steht für ein ausgelöschtes Leben“

Mit der Aktion will Villach auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen. „Wir wollen sichtbar machen, was viel zu oft unsichtbar bleibt. Jeder leere Stuhl steht für ein ausgelöschtes Leben, für eine Frau, die fehlt. Und das bewusst im Herzen der Stadt“, erklärt Frauenreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Die Gewalt geschehe nicht irgendwo, sondern mitten in der Gesellschaft, betont sie. Die Installation soll deshalb nicht nur an die getöteten Frauen erinnern, sondern auch dazu aufrufen, bei Gewalt nicht wegzusehen.

Eislaufplatz wird früher gesperrt

Die Aktion findet zum Auftakt der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ statt. Diese beginnt jährlich am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Für Besucher des Villacher Eislaufplatzes gibt es an diesem Tag eine Einschränkung: Am Mittwoch, dem 25. November, ist die Eisfläche nur bis 15 Uhr regulär nutzbar. Anschließend wird sie für den Aufbau und die Durchführung der Installation gesperrt.