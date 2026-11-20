Wenn Kurt Wetzlinger in der Früh aufsteht, fehlt etwas. Jahrelang wurden der Kärntner und seine Frau von ihrer Hündin Kyra geweckt. Auch beim Frühstück war die kleine Zwergschnauzer-Dame stets zur Stelle und wartete geduldig darauf, dass vielleicht ein Leckerbissen für sie abfallen würde. Doch diese vertrauten Momente gehören nun der Vergangenheit an. Anfang November musste sich der passionierte Paragleiter aus Treffen von seiner geliebten Kyra verabschieden. Die Hündin, die ihn auf mehr als 1.600 Flügen begleitet hatte, verstarb wie berichtet mit neun Jahren. „Sie geht uns natürlich fürchterlich ab“, erzählt Kurt gegenüber 5 Minuten offen. Gemeinsam mit seiner Frau versucht er nun, mit dem Verlust fertigzuwerden.

„Als ob sie es immer schon gemacht hätte“

Die außergewöhnliche Geschichte von Kurt und Kyra begann vor knapp neun Jahren. Kurt hatte bereits zuvor einen Hund gehabt, eine Jack-Russell-Terrier-Dame namens Xena, die ihn ebenfalls beim Paragleiten begleitet hatte. Sie wurde über 18 Jahre alt und absolvierte stolze 2.870 Flüge. Nach ihrem Tod blieb Kurt zunächst ein Jahr lang ohne vierbeinigen Begleiter, ehe er sich wieder auf die Suche machte. Im Internet entdeckte er schließlich einen Zwergschnauzer aus Bayern und war sofort begeistert. „Aber dass das so ein zutrauliches Tier ist, haben meine Frau und ich nicht gewusst“, erinnert er sich. Mit zwölf Wochen zog Kyra bei der Familie ein. Rund fünf Monate später durfte sie zum ersten Mal mit ihrem Herrchen abheben. Und schon dieser erste Flug zeigte, dass Kyra offenbar eine geborene Überfliegerin war. „Beim ersten Flug war sie ganz relaxt, als ob sie es immer schon gemacht hätte“, erzählt Kurt. Selbst als er mit ihr einige größere Kurven flog, blieb die kleine Hündin völlig entspannt. „Sie war ganz locker, nicht nervös“, erinnert er sich.

Selbst bei turbulenten Flügen schlief Kyra ein

Die außergewöhnlichen Abenteuer in der Luft wurden für Kyra zur Gewohnheit. In einem eigens angefertigten Geschirr saß sie während der Flüge auf dem Schoß ihres Herrchens und genoss mit ihm die Aussicht über Kärnten. Dabei ließ sie sich offenbar durch nichts aus der Ruhe bringen. „Was mir immer in Erinnerung bleiben wird: In der Luft hat sie manchmal, wenn es sehr ruppig war, einfach geschlafen“, erzählt Kurt schmunzelnd. Über die Jahre wurden die beiden zu einem bekannten Gespann am Kärntner Himmel. Bereits 2021 hatte 5 Minuten über Kurt und seine fliegende Hündin berichtet. Damals hatten sie rund 600 gemeinsame Flüge absolviert. Über die Jahre kamen noch über 1.000 weitere dazu: Insgesamt 1.612 Mal hob Kyra mit ihrem Herrchen ab. Ihr letzter gemeinsamer Flug fand am 19. August statt.

„Drei Tage vorher hat sie noch Ball gespielt“

Abseits ihrer Abenteuer in luftiger Höhe hatte die kleine Hündin in den vergangenen Jahren auch gesundheitlich einiges durchzustehen. Im Alter von sechs Jahren erkrankte Kyra an Blasenkrebs. „Aber wir haben sie gerettet“, erzählt Kurt. Die Erkrankung konnte zunächst erfolgreich behandelt werden. Doch zuletzt verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch. „Drei Tage vorher war sie ganz lustig noch, hat Ball gespielt und dann auf einmal war Schluss“, erinnern sich Herrchen und Frauchen an die letzten Tage von Kyry. Letztlich war die Hündin nicht mehr zu retten. Ihr Bauchraum hatte sich mit Flüssigkeit gefüllt, mehrere Organe versagten. „Es war so schlimm, dass vom Tierarzt keine Rettung mehr möglich war“, schildert Kurt. Schweren Herzens mussten er und seine Frau die Entscheidung treffen, ihre geliebte Hündin einschläfern zu lassen.

„Sie war der Herzenshund meiner Frau“

Für das Ehepaar war Kyra allerdings weit mehr als eine Begleiterin bei sportlichen Abenteuern. „Der Hund war auch der Liebling von meiner Frau, ihr Herzenshund“, erzählt Kurt. Besonders ihre liebevolle Art machte die kleine Zwergschnauzer-Dame zu einem festen Bestandteil der Familie. „Die Kyra war fürchterlich verschmust und anhänglich und kuschelig und folgsam“, schwärmen die beiden im Duett. Umso größer ist nun die Leere, die sie hinterlassen hat. Nicht nur beim Paragleiten fehlt die kleine Hündin, sondern vor allem im Alltag. Das morgendliche Wecken, das gemeinsame Frühstück und die vielen kleinen Gewohnheiten, die über die Jahre selbstverständlich geworden sind – all das vermissen Kurt und seine Frau schmerzlich.

Ein besonderer Platz für Kyra

Um eine liebevolle Erinnerung an ihre Hündin zu haben, ließen die Wetzlingers sie bei der Tierbestattung Villach einäschern. Kyras Asche wird in einer Urne aufbewahrt, die derzeit im Vorhaus auf einem Kasten steht. Daneben brennt eine Kerze. Wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird, soll die Urne einen schönen Platz im Garten bekommen. „Die Urne soll uns immer an die schöne Zeit mit Kyra erinnern“, erklärt Kurt. Ob irgendwann wieder ein Hund bei ihnen einziehen wird, wissen die beiden noch nicht. Kurt könnte es sich durchaus vorstellen, seine Frau ist derzeit eher dagegen. Eines steht für den leidenschaftlichen Paragleiter aber bereits fest: „Wenn, dann geht der Hund sicher wieder mit fliegen.“