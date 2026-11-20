Für viele Villacher gehört sie einfach zum Stadtbild dazu. Umso größer war die Aufregung, als die bekannte Würfeluhr plötzlich verschwand. Jetzt ist sie wieder da – und zwar an ihrem vertrauten Platz.

Manche Dinge fallen erst auf, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind. So erging es wohl auch einigen Villacherinnen und Villachern, als im Frühjahr die Würfeluhr aus dem Stadtbild verschwand. Nun feiert sie jedoch ein Comeback: Die Würfeluhr am 8.-Mai-Platz ist zurück!

Jahrzehntelang gehörte sie zum Stadtbild

Die Würfeluhr hat in Villach eine lange Geschichte. Jahrzehntelang stand sie auf einem Mast am 8.-Mai-Platz und zeigte dort Passanten die Uhrzeit an. Um das Jahr 2008 wurde sie von ihrem ursprünglichen Standort entfernt und später auf dem Vordach des Leiningerhofes angebracht. Im Laufe der Jahre waren auch technische Anpassungen notwendig. So erhielt die Uhr unter anderem ein moderneres Uhrwerk, zudem musste sie 2024 erneut repariert werden. Im Frühling wurde sie schließlich wegen Sanierungsarbeiten abmontiert.

Was ist eine Würfeluhr? Würfeluhren sind vor allem aus Wien bekannt und haben eine mehr als hundertjährige Geschichte. Typisch für die historischen Zeitmesser sind ihre vier runden Zifferblätter, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Dadurch lässt sich die Uhrzeit von mehreren Seiten ablesen. Auch in Kärnten gibt es solche Uhren, beispielsweise am Benediktinermarkt in Klagenfurt, die heuer ebenso bereits für Schlagzeilen sorgte.

Bürgermeister fragte Villacher nach Vorschlägen

Dass die Uhr wieder einen Platz in der Innenstadt bekommen soll, hatte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) bereits im Frühjahr angekündigt. Am 9. April wandte er sich auf Facebook an die Bevölkerung. Die Würfeluhr im Bereich der 10.-Oktober-Straße und des Hauptplatzes sei wegen Sanierungsarbeiten abmontiert worden. Nun werde ein neuer Standort gesucht. „Da fehlt doch was?“, fragte Albel damals und rief die Villacher dazu auf, ihre Vorschläge in den Kommentaren zu hinterlassen. Eine Bedingung gab es allerdings: Die Uhr sollte jedenfalls in der Innenstadt bleiben.

8.-Mai-Platz blieb Favorit

Und in den Kommentaren kristallisierte sich deutlich heraus, was die Villacherinnen und Villacher wollen: „Am besten wieder am 8.Mai-Platz.“, „Wieder am 8. Mai-Platz. Da wo sie immer schon war. Dorthin sollte man sie wieder aufstellen. Wir Villacher sind sie dort gewöhnt.“ oder „Da wo er immer war: am 8.Mai Platz.“ sind nur einige der vielen Kommentare, die sich für die Beibehaltung des alten Standorts ausgesprochen haben. Diesem Anliegen dürfte Bürgermeister Albel Gehör geschenkt haben, wie die neueste Entwicklung zeigt. Und die Bevölkerung freut sich, wie ein aktuelles Posting in der Facebook-Gruppe „Alte Ansichten von Villach“ zeigt: „Sie ist wieder da, die ,8. Mai-Platz-Würfeluhr‘. Und ca. dort, wo sie Jahrzehnte stand! Ein kleines Wahrzeichen ist zurück!“