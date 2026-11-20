Mehr Platz für die Kleinsten: In St. Jakob im Rosental wurde am Donnerstag der sanierte und erweiterte Kindergarten samt Kindertagesstätte feierlich eröffnet. Rund 3,42 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert.

Ein großer Tag für die Kinder und Familien in St. Jakob im Rosental: Am Donnerstag, dem 19. November 2026, wurde der neu sanierte und erweiterte Kindergarten samt Kindertagesstätte offiziell eröffnet. Die Feier begann mit einem bunten Programm, das rund 50 Kinder mit Bewegungsliedern gestalteten. Mehr als 100 Gäste waren dabei.

Platz für rund 120 Kinder

Der neue Gebäudekomplex umfasst drei Kindergartengruppen und drei Kleinkindergruppen. Insgesamt stehen damit rund 120 Betreuungsplätze zur Verfügung. Der Betrieb läuft bereits seit dem 7. September 2026. Die offizielle Eröffnung wurde nun nachgeholt. Bei der Feier zeigten 15 Kinder aus der Kindertagesstätte und 30 Kindergartenkinder ihr Können. Für die musikalische Begleitung sorgte außerdem der Schulchor der Volksschule St. Jakob im Rosental.

Rund 3,42 Millionen Euro investiert

Die Sanierung und Erweiterung kostete insgesamt rund 3,42 Millionen Euro. Finanziert wurde das Projekt unter anderem mit Mitteln aus dem Bildungsbaufonds, LEADER-Förderungen sowie Beiträgen von Bund, Land und Gemeinde. An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ) und Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) teil. Mit den zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten möchte die Marktgemeinde das Angebot für Familien langfristig verbessern.