Mit gerade einmal 21 Jahren kann Jannik Noisternig bereits auf beeindruckende Stationen in der Spitzengastronomie zurückblicken. Nun steht der junge Kärntner in einem bekannten Villacher Lokal am Herd.

Frischer Wind in der „Pasta Mama“ am Villacher Stadtpark: Jannik Noisternig (21) aus Ledenitzen hat die Küchenleitung übernommen und bringt trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Erfahrung mit. Wie Betreiberin Dani Sternad auf Instagram berichtet, hat der Nachwuchskoch unter anderem im Mountain Resort Feuerberg gelernt und Stationen bei Mario Hofferer, Hubert Wallner und in der Stiftschmiede absolviert. Besonders bemerkenswert: Er durfte im Rahmen eines Praktikums sogar einige Monate bei dem international bekannten italienischen Starkoch Massimo Bottura in Modena mitarbeiten. Seit Mitte Oktober steht er nun in Villach am Herd.

„Die Pasta Mama bleibt – und ich auch“

Mit ihrem Instagram-Beitrag möchte Sternad auch Gerüchten rund um die Zukunft ihres Lokals entgegenwirken. Obwohl sie sich zuletzt mit einer möglichen Nachfolge beschäftigt hatte, stellt sie klar, dass bislang niemand den Betrieb übernommen hat und auch keine Insolvenz bevorsteht. „Die Pasta Mama bleibt – und ich auch“, bringt sie es auf den Punkt.

Neuer Küchenchef soll Entlastung bringen

Nach 16 Jahren in der Gastronomie möchte sich die Unternehmerin künftig allerdings etwas mehr Freiraum schaffen. Neben ihrer Arbeit und der Erziehung ihres Kindes absolviert sie derzeit eine Ausbildung im Bereich Breathwork, also der bewussten Atemarbeit. Der neue Küchenchef soll sie deshalb im Alltag entlasten. Auf die Zusammenarbeit mit Noisternig blickt Sternad jedenfalls voller Vorfreude. „Sein Verständnis für Pasta? Unglaublich. Mehr verrat ich nicht – lasst euch überraschen!“, erklärt sie abschließend.